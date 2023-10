Adolescente de 15 anos está desaparecida há 6 dias em SG

Uma adolescente de 15 anos desapareceu no bairro Marambaia, em São Gonçalo, após sair de casa para ir à escola, o Ciep 121 Professor Joadélio Codeço, na última segunda-feira (16). Segundo familiares, Brenda Gomes Siqueira já havia passado tempo fora de casa outras vezes, mas sempre avisava.

De acordo com a família, ao perceberem que a jovem não havia retornado para casa, eles entraram em contato com a escola, que informou que Brenda não havia ido à unidade na tarde em que desapareceu. Sem notícias sobre o paradeiro da menina, que saiu de casa com o uniforme, levando apenas o material escolar, sem celular ou Riocard, os parentes entraram em contato com o Conselho Tutelar, que sugeriu que o desaparecimento fosse registrado na polícia.

Mesmo após realizar buscas na região e próximo ao lugar onde a família morava, em Itaboraí, a mãe da estudante, Gerusa Gomes Siqueira, de 39 anos, não obteve informações da filha, que já está desaparecida há seis dias.

Gerusa disse ainda que a família está aflita pois Brenda não costumava passar tanto tempo sem dar notícias, e que mesmo quando ficava fora de casa, avisava seu paradeiro por meio de bilhetes ou amigos.

O desaparecimento de Brenda foi registrado no Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DH-NSG). A família já prestou depoimento e agora, os agentes investigam o paradeiro da jovem.