Disque Denúncia promove campanha contra roubo de combustível

A campanha de combate ao roubo de combustíveis no estado do Rio, promovida pelo programa Disque Denúncia, entra em sua segunda fase nesta semana, a partir destas segunda-feira (23). Com o título “Quem não tem juízo, encara o prejuízo”, a iniciativa tem a proposta de enfrentar o roubo nos dutos.

As novas peças, que também serão usadas em outdoors, usam linguagem popular e buscam conscientizar a população de que o crime não está somente no roubo ou furto em si, mas também está nas mãos de quem ajuda a armazenar, transportar ou comprar combustíveis ilegais.

O conceito da campanha se mantém, com a assinatura “Quem não tem juízo encara o prejuízo” criado para o ano de 2023. As campanhas do Disque Denúncia do Rio de Janeiro contra o roubo de combustíveis lançam um conceito por ano, que permeia todas as campanhas e ações.



As denúncias podem ser feitas nos canais do Disque Denúncia: (21) 2253-1177 telefone e WhatsApp ou pelo Aplicativo “Disque Denúncia RJ”, disponível para baixar gratuitamente nas lojas Google Play Store e Apple Store.