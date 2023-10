Nova unidade de saúde em Vista Alegre deve ser inaugurada em 2024

Os moradores do bairro Vista Alegre vão ganhar uma Unidade de Saúde da Família (USF) novinha. A construção, na Estrada São Pedro, já começou e deve ser entregue no primeiro semestre do próximo ano. O novo equipamento terá capacidade para abrigar quatro equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), atendendo a 16 mil usuários por mês.

O número de usuários é o dobro do que a atual unidade, que fica na Rua Luis Gama, no mesmo bairro, atende. Além das ESFs, a unidade terá o E-mult – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo (antigo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf)). Dentistas e equipes dos programas da Atenção Básica, de apoio e administrativas também estarão disponíveis.

A nova unidade terá recepção ampla com sala de espera e fraldário, sala para os agentes comunitários de saúde (ACs), oito consultórios multifuncionais, dois consultórios amplos odontológicos com seis cadeiras para atendimento, consultório ginecológico, salas de curativos, imunização, coleta laboratorial, estoque, inalação, descontaminação, esterilização, copa, farmácia, almoxarifado e área livre de convivência com jardim.



“Atualmente, a USF Vista Alegre é pequena e tem capacidade para atender 8 mil usuários. Com o novo espaço, a capacidade de atendimento irá dobrar e poderemos contratar mais duas equipes de saúde da família, além de oferecer outros serviços”, disse a subsecretária de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Luciana Coelho.



Cada equipe da ESF é formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde. O espaço também vai oferecer exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.



Assim como todas as demais obras realizadas pela Secretaria, a USF Vista Alegre terá ambientes humanizados, climatizados e padronizados. Ele receberá adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.



