Incidente em obra do MUVI causa vazamento de gás em via pública de SG

O vazamento já foi controlado, mas as equipes da Naturgy seguem no local - Foto: Divulgação

O vazamento já foi controlado, mas as equipes da Naturgy seguem no local - Foto: Divulgação

Um incidente com uma das máquinas que trabalhava na obra do MUVI, no bairro Porto Velho, em São Gonçalo, causou um vazamento de gás na manhã deste sábado (21). Segundo informações, a tubulação de gás foi atingida, o que ocasionou no vazamento, que já foi controlado pela empresa responsável, a Naturgy. O Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e a Polícia Militar estiveram no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 11h05, para atender uma ocorrência de escapamento de gás em via pública, na Rua Comandante Ari Parreiras, número 710, bairro Porto Velho. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram o vazamento, isolaram a área e entraram em contato com a Naturgy, para que os reparos na tubulação pudessem ser feitos. Nenhuma vítima foi registrada.

Leia também:

➢ Maricá: Campanha de Vacinação Antirrábica Animal começa neste sábado (21)

➢ Governo do Estado finaliza obras na Praia Seca, em Araruama

Procurada pelo OSG, a Naturgy confirmou que os danos foram causados por uma obra na região que atingiu a tubulação de gás. A empresa informou ainda que a rua chegou a ser interditada, mas foi liberada por volta das 12h30. O vazamento já foi contido, e equipes trabalham no local para finalizar o conserto.

A empresa revelou também ter um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado, e recomendou que as concessionárias entrem em contato com a Naturgy, antes de executar qualquer trabalho, para evitar que situações como essa aconteçam em outros locais.

Confira a nota na íntegra:

"A Naturgy informa que sua rede de gás foi atingida acidentalmente durante obras realizadas por terceiros na Rua Comandante Ari Parreiras, no bairro Porto Velho, em São Gonçalo, na manhã deste sábado (21/10). Técnicos da Companhia estão no local e o escapamento de gás já foi sanado. No momento, a equipe executa os últimos reparos.

Para evitar situações como esta, a Naturgy desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado. Esse guia recomenda que as concessionárias entrem em contato com a Naturgy antes de executar qualquer trabalho, para obter o cadastro das redes de gás. As Companhias mantêm um cadastro atualizado e equipes especializadas na vigilância e no acompanhamento de obras que podem orientar a perfuração do solo para evitar que a rede de gás seja atingida.

A Naturgy coloca sua Central de Emergência à disposição dos moradores pelo telefone 08000-240197."