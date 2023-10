Braz deve ser autuado por lesão corporal contra torcedor

A Justiça concedeu o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, e o vereador e dirigente do Flamengo, Marcos Braz, será autuado por lesão corporal no episódio da briga com um torcedor do clube, no Shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A juíza Simone Cavalieri Frota, do 9º Juizado Especial Criminal, também atendeu a solicitação de arquivamento da ação penal contra Leandro Gonçalves, o torcedor do time rubro negro. Ele foi acusado de agredir e ameaçar o vereador, assim como a filha do Braz.

"Tendo em vista a impossibilidade de deflagração eficaz de ação penal, arquive-se na forma de promoção, os crimes previstos nos arts.129 e 147 do Código Penal, que teriam como vítima Marcos Teixeira Braz e autor Leandro Gonçalves", declarou a juíza.

Carlos André da Silva, que participou da briga junto ao dirigente, também foi autuado.



Uma audiência de conciliação deve ser marcada para tentar um acordo entre Marcos Braz, e o torcedor do Flamengo que foi agredido.