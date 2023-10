Os amantes dos pagodes e batucadas tem 'compromisso marcado' em uma das mais tradicionais rodas de samba de São Gonçalo. O Centro Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, abre as portas para mais um show do Grupo Amanhecer, nesse domingo (22). O evento terá participações especiais de sambistas convidados.

A roda de samba e começa às 13h, com a tradicional churrasco como cortesia. A entrada é franca e são oferecidos preços especiais na venda de bebidas. O DJ Fabynho, mais uma vez, é quem vai comandar as 'carrapetas', com música eletrônica, nos intervalos do evento.



O Amanhecer é um dos mais antigos grupos em atividade na região, e começou a partir de encontros de amigos, no fim da década de 80. Mesmo com o passar dos anos, segue seus trabalhos, com apresentações em Niterói e São Gonçalo, já com um público seleto de seguidores.

O evento tem apoio cultural de Renatinho da Oficina, Hortifruti do Campo Novo, Renato RM, Tiozão Multimarcas e Astro Pizza.

Leia também

Conmebol anuncia evento para fãs antes de final da Libertadores em Copacabana

São Gonçalo: Grupo Amanhecer recebe convidados em roda de samba