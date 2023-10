Guerra Oriente Médio: família de brasileiro morre após bombardeio em Gaza

Hasan Rabee afirmou que o primo, a esposa e todos os filhos e netos do casal foram atingidos por um ataque aéreo no prédio onde viviam - Foto: Reprodução

Hasan Rabee afirmou que o primo, a esposa e todos os filhos e netos do casal foram atingidos por um ataque aéreo no prédio onde viviam - Foto: Reprodução

A Embaixada do Brasil em Ramala, na Cisjordânia, confirmou, nesta sexta-feira (20), a morte da família do brasileiro Hasan Rabee, 30 anos, que tenta deixar o território após bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.

Ao portal Metrópoles, o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, afirmou que as vítimas não têm cidadania brasileira. “Infelizmente aconteceu, mas não são brasileiros”, lamentou.

Leia também



➢ Incêndio atinge Hospital dos Servidores do RJ nesta sexta-feira (20)

➢ Depois do 'gatonet': moradores de SG são coibidos a assinarem internet com operadora do crime

Hasan Rabee faz parte do grupo de brasileiros preso em Gaza, que foram levados pela embaixada para casas no sul da região. Ele afirmou a GloboNews que o primo, a esposa e todos os filhos e netos do casal foram atingidos por um ataque aéreo no prédio onde viviam.



“Teve um bombardeio perto da casa deles, e o prédio inteiro foi destruído. Era um cidadão do bem, trabalhador, não tem nada a ver com isso. Não sei nem quantas crianças têm de morrer para parar essa guerra e os ataques contra civis aqui na Faixa de Gaza”, relatou.

Mortes em Gaza

Em guerra desde 7 de outubro, o embate entre Israel e o grupo extremista Hamas chegou ao 14º dia e ultrapassou a marca de 5,5 mil óbitos. O Ministério da Saúde da Palestina informou 4.137 mortes em Gaza, do lado israelense, são 1.402.