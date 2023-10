Incêndio atinge Hospital dos Servidores do RJ nesta sexta-feira (20)

Um incêndio atingiu o Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE), no bairro da Saúde, Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 5h55.

Segundo informações de funcionários do hospital, o fogo teria começado devido a uma pane elétrica em um dos elevadores do edifício, no sétimo andar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central foi acionado às 5h55, e finalizou o controle das chamas por volta das 6h14. Pacientes e funcionários foram retirados do edifício.

O prédio ainda está tomado pela fumaça, mas o incêndio foi apagado, sem deixar vítimas.

Leia também:

➢ Corpo de mulher queimada viva pela amiga é sepultado em SG

➢ Entenda porque o professor preso em SG por filmar alunas teve direito a fiança