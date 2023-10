Curso de Nutrição da Universo organiza caminhada na Praia de Icaraí, Niterói

Evento começa às 9h do sábado (21) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Evento começa às 9h do sábado (21) - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Praia de Icaraí, em Niterói, recebe um evento de caminhada organizado pelo curso de Nutrição da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Niterói, a partir das 9h da manhã do próximo sábado (21). O objetivo é promover a saúde de forma integrada.

Com o tema 'Corra como se estivesse atrasada para um compromisso com você!', a ação de extensão da universidade promoverá também atividades como orientações nutricionais e panfletagem que aborda a seguinte questão: 'Você vive para comer ou come para viver?'.

"Queremos ressaltar a saúde da mulher e a prevenção de doenças, incluindo o câncer de mama. Já estamos com 80 pessoas confirmadas. Nossa expectativa só cresce, afinal de contas o tema saúde alcança a todos os públicos", diz a coordenadora do curso de Nutrição, Danielli Sueth.

O evento valerá cinco horas de atividades complementares.

Serviço:

Caminhada - 'Corra como se estivesse atrasada para um compromisso com você!'

Data: 21/10

Horário: das 9h às 11h

Local: Praia de Icaraí, na altura do H. Niterói Hotel

Inscrições: https://universo.edu.br/ (opção extensão/eventos)