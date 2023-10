Projeto de extensão da Universo oferece aulas gratuitas na Praia de Icaraí

Desde setembro de 2022, os alunos de Educação Física da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo, ganharam um novo projeto de extensão em sua grade: o Universo na Praia. O projeto, que surgiu a partir da vontade de oferecer aos alunos da graduação uma experiência fora de sala, mais próxima do mercado de trabalho, hoje, acabou se tornando muito mais do que isso.

Segundo o professor André Luiz Gomes, de 32 anos, a ideia inicial era essa: direcionar os alunos para um estágio obrigatório em que eles pudessem colocar os aprendizados em prática. Entretanto, um ano depois, a realidade é que o projeto se tornou um verdadeiro presente para a comunidade de Niterói e região, e já recebeu mais de 150 alunos em suas aulas.

Com treinamentos funcionais na areia da Praia de Icaraí, todos os sábados, das 7h30 às 9h30, estudantes e professores da Universo recebem pessoas de todas as idades em suas aulas. Em média, o projeto conta com 20 alunos em cada treino.

"O projeto promove saúde, promove qualidade de vida... A pessoa pode fazer uma atividade, um exercício físico, sem custo nenhum e com acompanhamento profissional, podendo assim ter uma vida mais saudável e uma qualidade de vida melhor.", contou André sobre os benefícios para a população niteroiense.

Junto do professor Maurício Barbosa, que é coordenador do curso de Educação Física, André é um dos responsáveis por guiar os estudantes e fazer, assim, com que professores e alunos aproveitem os treinos, seja aprendendo mais sobre a profissão, seja investindo em qualidade de vida.

Para participar é fácil, basta comparecer ao local, fazer uma avaliação inicial com os professores e partir para o treino, sem custo nenhum, apenas vontade de se exercitar!

O "Universo na praia" é um projeto de extensão da graduação de Educação Física | Foto: Divulgação

Serviço

Universo na praia

Data: Todos os sábados

Horário: 7h30 às 9h30

Local: Praia de Icaraí - Em frente a Rua Oswaldo Cruz, com a padaria Pão e Etc. como ponto de referência

Atividade: Treinamento funcional na areia