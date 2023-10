Chilena presa acusada de chamar funcionário de "macaco" tem pedido de liberdade provisória aceito

A Justiça concedeu liberdade provisória à chilena Camila Faundez Torres, de 30 anos, nesta quinta-feira (19). Ela havia sido presa, sob acusação de chamar funcionário de Trem do Corcovado de "macaco".

A mulher foi detida em flagrante na terça-feira (17), no Corcovado, enquanto realizava uma visita ao Cristo Redentor, e cometeu o crime de injúria racial.

Agentes do programa Segurança Presente, de Laranjeiras, foram acionados e encaminharam Camila para a 12°DP (Copacabana). Ao chegar na delegacia, a mulher admitiu o crime, tendo pedido desculpas ao funcionário.

Em audiência realizada nesta terça, o Ministério Público falou acerca da continuidade do processo por injúria racial, a possibilidade de liberdade provisória e a imposição de medidas cautelares, até mesmo no Chile, seu país de origem, sendo acatado pelo juiz Diego Fernandes Silva Santos.



A mulher não possuí antecedentes criminais no Chile, nem no Brasil, e voltará para seu país no próximo sábado (21). Camila deverá comparecer a todos os atos processuais (seja presencialmente ou de forma virtual); terá obrigatoriamente que informar ao juízo eventual alteração de endereço; comunicar ao juízo onde tramita o processo a data em que deixará o país.

A empresa Trem do Corcovado declarou que prestou total assistência ao funcionário, e que repudia qualquer tipo de preconceito.