‘Piscinão de Camboinhas’: vazamento de esgoto acontece há mais de um ano

Há mais de um ano, moradores da rua André Henrique Serpa Pinto, em Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói, têm enfrentado transtornos decorrentes de um vazamento de esgoto que acontece na rua. Em frente ao Camboinhas Inn, um condomínio do bairro, uma poça com lodo está formada há meses.

A administração do prédio já entrou em contato com a Águas de Niterói e com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), da Prefeitura de Niterói, mas a situação não foi resolvida de maneira permanente. É o que afirma o porteiro do Camboinhas Innn, Cláudio de Sousa: “Eles já vieram aqui algumas vezes e fizeram o procedimento [de limpeza do esgoto], mas, nas últimas vezes, vieram, deram uma olhada, levantaram a tampa do esgoto, e foram embora.” A poça nunca vai embora, mas, em dias de chuva, a situação se torna mais alarmante. A água sobe para as calçadas e alaga a rua.

De acordo com Cláudio, o vazamento do esgoto não é causado pela chuva, já que, independente de ter sido um dia chuvoso, o esgoto estoura. O acúmulo de água pode estar trazendo animais indesejados para o condomínio, e no jardim do prédio, que fica de frente para a poça, já foi observada a presença de roedores. “O condomínio oferece um serviço de dedetização, e os moradores contratam a empresa para resolver essa questão [dos ratos]. Aqui não é comum aparecer ratos.”

Bernardo Paiva, veterinário e morador do Camboinhas Inn, disse que o problema atrapalha o trânsito dos moradores. “A gente já conhece como ‘piscinão de Camboinhas’. É nojento, e atrapalha até a mobilidade dos pedestres, não dá para atravessar. E eu não sei o que acontece, se é porque não tem bueiro ou por outro motivo.”

Alagamento não é restrito a Rua André Henrique Serpa

Na rua Edma Rodrigues Valadão, que faz esquina com a rua André Henrique Serpa Pinto, a situação do alagamento se repete, contou Marco Aurélio, treinador de futebol em Camboinhas. Segundo ele, sempre que chove, a rua alaga, e a água fica na altura da metade da canela. “Não precisa chover muito, se chover só um pouco já alaga. Na terça-feira (17) alagou.”

Apesar de ambas as ruas sofrerem com o alagamento, os transtornos nas ruas André Henrique Serpa e Edma Rodrigues Valadão podem ser decorridos de fontes diferentes, já que, na André Henrique Serpa, o problema acontece independente de chuva, enquanto a rua Edma Rodrigues Valadão só alaga quando chove.

Contatadas, a Prefeitura de Niterói enviou uma equipe a Rua André Henrique Serpa, mas não encontrou nenhum vazamento de esgoto no local. O mesmo foi informado pela concessionária Águas de Niterói.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca