Dia de caos no trajeto Rio x Niterói; loja tem princípio de incêndio nas Barcas

Um princípio de incêndio atingiu uma loja na estação das Barcas, na Praça XV, no Rio. Segundo informações, o fogo foi controlado rapidamente e ninguém ficou ferido. O incidente foi o terceiro do dia na ligação Rio x Niterói. Mais cedo, um engavetamento envolvendo cinco carros complicou o trânsito na Ponte. Minutos depois, um incêndio em um Fiat Doblô, na mesma via, interditou a rodovia nos dois sentidos.

De acordo com informações iniciais, as chamas atingiram uma lanchonete. Até o momento, não se sabe o que causou o incêndio. A estação das Barcas precisou ficar fechada e gerou uma grande fila do lado de fora. Além da quantidade normal do horário de pico, o local estava recebendo ainda mais pessoas que tentavam fugir do trânsito gerado na Ponte por conta dos acidentes da tarde.

Por volta de 19h30, o Centro de Operações do Rio de Janeiro divulgou o gráfico de trânsito no município mostrando que havia retenção de 143 quilômetros na cidade. Para efeito de comparação, o órgão divulgou também a média de trânsito nas últimas três quartas- feiras, que era de 100km.

Em nota, a CCR Barcas informou que "houve um princípio de incêndio em uma lanchonete na estação Praça XV. Por questões de segurança, o embarque foi suspenso temporariamente. Os Bombeiros estão no local e as chamas já foram controladas. Não houve feridos e a operação já foi normalizada."