Acidente com cinco veículos congestiona Ponte Rio-Niterói

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida e um rastro de congestionamento na Ponte Rio-Niterói, no início da tarde desta quarta-feira (18). Um engavetamento envolvendo pelo menos cinco carros de passeio foi registrado por volta das 13h10, na pista sentido Niterói.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da colisão, que aconteceu na altura da descida do vão central. Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, onde recebe atendimento. De acordo com informações da concessionária que administra a via, a Ecoponte, ele ficou com ferimentos leves.

Leia também:

➢ Mulher sofre mal súbito em banheiro do Terminal de Niterói

➢ Sub-tenente da PM é morto em Aldeia da Prata, Itaboraí

➢ Polícia prende professor de academia em São Gonçalo

Agentes da Ecoponte informaram que duas faixas da pista sentido Niterói ficaram bloqueadas pelo acidente. Uma faixa do lado oposto, no sentido Rio, também ficou fechada por cerca de 20 minutos para que os agentes pudessem realizar o primeiro atendimento.

No sentido Niterói, o tempo de travessia chegou a 40 minutos. Segundo a Ecoponte, às 15h, uma das duas faixas interditadas no sentido Niterói já estava liberada.