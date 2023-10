Carro pega fogo e Ponte Rio-Niterói é interditada; vias estão sendo liberadas

Incêndio aconteceu nesta tarde, no sentido Niterói - Foto: Reprodução/Twitter

Um incêndio interditou a Ponte Rio-Niterói em ambos os sentidos na tarde desta quarta-feira (18). Um carro pegou fogo na faixa lateral do sentido Niterói, por volta das 16h10, segundo informações da concessionária Ecoponte. Ainda não há informações a respeito de possíveis vítimas.

Ainda não se sabe o que ocasionou as chamas que atingiram o veículo, uma Fiat Doblo. Inicialmente, apenas duas faixas tiveram tráfego retido. Por volta das 16h20, os agentes da Ecoponte interditaram as vias em ambos os sentidos. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local. Às 16h52, a via já tinha duas faixas liberadas em ambos os sentidos.