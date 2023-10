Trânsito na RJ-106, em Maricá, será desviado para obras

Pista tem interdição para obras do elevado do Flamengo - Foto: Divulgação/Anselmo Mourão/Prefeitura de Maricá

Pista tem interdição para obras do elevado do Flamengo - Foto: Divulgação/Anselmo Mourão/Prefeitura de Maricá

O trânsito na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106, na altura do bairro Condado, em Maricá, será desviado nesta quarta-feira (18) a partir das 9h para as novas pistas laterais nos sentidos Ponta Negra e Niterói. A via principal ficará interditada de três a cinco dias para obras do elevado do Flamengo. Orientadores da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária de Maricá estarão no local auxiliando os condutores no desvio dos veículos.

A construção do viaduto na saída do bairro Flamengo, no cruzamento da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) com a RJ-114 (que dá acesso ao município de Itaboraí) visa desafogar o trânsito para quem sai da cidade. O novo elevado terá um vão de aproximadamente 113 metros, com quatro faixas de rolamento (duas pistas de mão dupla), espaço para pedestres em uma área total de 136 mil metros quadrados.

Leia também:

➢ Maricá: Campanha de Vacinação Antirrábica Animal começa neste sábado (21)

➢ Corpo de policial morto na folga será enterrado em Maricá

Prefeitura de Maricá divulgou orientações para os motoristas | Foto: Divulgação

A obra contempla ainda a duplicação da RJ-106 no trecho entre a Avenida Roberto Silveira, na entrada do bairro do Flamengo, até as proximidades do Condomínio Bosque dos Lordes, logo após o Condado e a construção de uma rotatória no entroncamento da RJ-114. A intervenção abrange também urbanização com calçadas, canteiros, paisagismo, sinalização e iluminação de led.