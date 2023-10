Morre filho de jogador brasileiro, de 3 anos, após sofrer acidente na Turquia

Davi, de 3 anos, filho do zagueiro Naldo Pereira, morreu nesta segunda-feira (16), após sofrer um acidente de carro na cidade de Antália, na Turquia. A informação foi confirmada pelo Antalyaspor, da Turquia, atual clube do atleta, assim como pelo Sporting, de Portugal, onde o atleta brasileiro já jogou.

O acidente ocorreu entre dois carros e uma bicicleta. Segundo o jornal turco Fanatik, o menino chegou a ser socorrido e estava internado desde 7 de setembro, quando aconteceu o acidente. Davi ficou na UTI por mais de um mês, após passar por uma cirurgia, porém não resistiu.

O atual clube de Naldo, Antalyaspor, realizou uma homenagem nas redes sociais. “Não te esqueceremos, Davi! Recebemos, com profunda tristeza, a notícia do falecimento do filho do nosso jogador de futebol Naldo Pereira, Davi, que sofreu um acidente no mês passado. Expressamos as nossas condolências ao nosso jogador Naldo e à sua família, especialmente seus torcedores, familiares e comunidade”.

O Sporting, antigo time do atleta, também expressou condolências pela morte de Davi: “Aos familiares e amigos, e em especial ao Naldo, as nossas mais sentidas condolências e muita força para ultrapassarem este momento de enorme dor".