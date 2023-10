Com look de 7 mil reais, "Mulher Abacaxi" é coroada rainha de bateria

Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, mostrou todo o seu samba no pé na madrugada de domingo (15) - Foto: Divulgação/Allan Bertozzi

Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, mostrou todo o seu samba no pé na madrugada de domingo (15), ao ser coroada rainha de bateria da GRES Chatuba de Mesquita, que desfila na Série Bronze do Rio.

Quem corou a caminhoneira foi Bárbara Sheldon, musa da Unidos da Ponte. Ela foi escolhida pela Mulher Abacaxi por também ser uma mulher trans.

Na ocasião, a influenciadora usou um look dourado com bastante brilho, além de detalhes em verde, uma das cores da agremiação. Marcela, a "mulher abacaxi", promete ousadia na folia carioca.



"Desfilo em 4 escolas e em pelo menos uma quero surpreender. Estar ainda mais ousada do que estive no carnaval deste ano, em que desfilei com os seios de fora. Ainda mais agora que estou solteira", declarou.

Além da agremiação da Baixada Fluminense, ela é rainha da União de Maricá e musa da Em Cima da Hora, ambas da Série Ouro. Em junho deste ano passado, juntou à maratona também a Vila Kennedy, do Grupo de Avaliação.