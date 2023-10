Manifestantes arremessam objetos e tentam fechar a Linha Vermelha

Manifestantes lançaram objetos na Linha vermelha, no início da tarde desta segunda feira (16), fechando parcialmente a via. O ato ocorreu na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR-Rio), a PM está no local e existem "interdições intermitentes em pontos da via". Os manifestantes tentaram bloquear a pista pela primeira vez, por volta das 12h. Já ás 13h50, outro ponto da via também foi interditado.

Pessoas arremessaram objetos na pista com o intuito de interromper a circulação de veículos na via.

Em nota, a PM relatou que moradores da Vila do Pinheiro lançaram pedras em veículos nas linhas Vermelha e Amarela, e ainda que alguns sacos de lixo em chamas foram retirados pelos agentes. Segundo a corporação, o trânsito foi liberado e o policiamento segue reforçado na região.