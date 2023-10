Solange Almeida revela problemas de saúde por uso de "vape"

Solange Almeida revelou estar com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão devido ao uso de cigarro eletrônico - Foto: Reprodução

Solange Almeida revelou estar com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão devido ao uso de cigarro eletrônico - Foto: Reprodução

A cantora Solange Almeida, 49 anos, participou do programa "Domingo Espetacular", da Record TV, e falou sobre seu vício em cigarros eletrônicos. A artista revelou ter feito uso do objeto por cerca de nove meses e relatou os problemas causados à sua saúde.

"Fiz uso entre oito e nove meses. Escutava que era à base de água, que não tinha nicotina e não fazia mal. Com o tempo, comecei a sentir dificuldade para respirar, minha voz não era a mesma. Fiz um exame aprofundado. Descobri que estava com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão", declarou a cantora, que está em tratamento para a voz.

Em entrevistas anteriores, Solange já havia dito que começou a usar o cigarro eletrônico durante a pandemia.



"Comecei a comprar de vários sabores. Cheguei a ter um em cada uma das cinco bolsas que mais uso, dentro do carro, na gaveta da cozinha… E foi me dando dificuldade de respirar, problema nas cordas vocais. Minha filha me mostrou uma matéria sobre uma menina internada por uso do cigarro. Naquele dia decidi que não usaria", disse a cantora à "Veja".