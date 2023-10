Pedestre é atropelado por ônibus na Alameda

Acidente aconteceu na altura do Horto do Fonseca - Foto: Reprodução/NitTrans

Acidente aconteceu na altura do Horto do Fonseca - Foto: Reprodução/NitTrans

Um pedestre ficou ferido após ser atropelado por um ônibus durante a manhã desta segunda-feira (16), na Alameda São Boaventura, no Fonseca. Ele foi atingido por volta das 8h30, enquanto atravessava a movimentada via em Niterói, na altura do Horto do Fonseca.

O acidente aconteceu no sentido São Gonçalo. Não há detalhes a respeito do momento do atropelamento. Agentes do quartel de Niterói do Corpo de Bombeiros informaram que foram acionados ao local e socorreram a vítima, que não teve a identidade divulgada.

Leia também:

➢ Motociclista morre após sofrer acidente de trânsito na Trindade

➢ Polícia Civil resgata mulher e criança mantidas em cativeiro

O homem foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também no Fonseca. Não há detalhes a respeito de seu estado de saúde, mas, segundo os bombeiros, ele não teve ferimentos graves e chegou a unidade de saúde apenas com escoriações leves pelo corpo.



Agentes da NitTrans também estiveram no local para coordenar o tráfego. De acordo com o órgão, apenas o fluxo da faixa seletiva precisou ser desviado e o trânsito seguiu sem grandes retenções.