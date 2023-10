Motociclista morre após sofrer acidente de trânsito na Trindade

Um jovem de 23 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na Estrada da Trindade, no bairro Trindade, em São Gonçalo. A colisão aconteceu logo no início da manhã deste domingo (15), por volta das 5h.

Identificado como Leonardo Cardoso, o homem estava pilotando uma motocicleta no momento em que colidiu com um ônibus. Agentes do quartel de São Gonçalo do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local, mas encontraram a vítima já em óbito no momento em que chegaram.

O local foi isolado e o corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. Ainda não há informações a respeito do sepultamento.