Outubro Rosa: 'Nosso dia Pink' acontece no Reserva Cultural, em Niterói

No dia 28 de outubro (sábado), a partir das 8h30 da manhã, acontece, na Reserva Cultural de Niterói, a 7ª Edição do evento gratuito 'Nosso Dia Pink 2023', realizado pela PróOnco Mulher (clínica especializada em mastologia e oncologia, localizada em Niterói), seu diretor médico, Dr. Rodrigo Souto e Patricia Arraes, nutricionista oncológica, com a finalidade de informar, acolher e atualizar pacientes, cuidadores e interessados em Oncologia.

A inscrição é gratuita e pode ser feita pela plataforma: clique aqui.

Segundo Rodrigo, a ideia do evento surgiu após uma palestra, há cerca de 7 anos, em que o médico e Patricia perceberam que a as pacientes ficavam com receio em relação à doença e aos efeitos colaterais e decidiram fazer um evento informativo e humanizado, como forma de retribuição a todo o carinho e a confiança que as pacientes proporcionavam a eles.

“Eu percebi que as mulheres tinham medo de ter câncer de mama, de dar início ao tratamento e mesmo, se poderiam ter uma vida normal. Então, sentimos, na época, a necessidade de unir forças e mostrar para elas que não era o fim do mundo, mas que poderia ser um dia pink ou vários dias pinks”, relembra Souto.

Leia também:

➢ São Gonçalo tem programação para Outubro Rosa

➢ Niterói tem programação extensa em homenagem ao Outubro Rosa

Este ano, a jornada tem como tema “Um caso de amor com a vida“, em que o público poderá aproveitar um dia repleto de atividades para celebrar a vida e suas potências, com palestras, música, discussões e arte.

Entre os palestrantes, estão grandes influenciadores digitais do Brasil, ligados ao tema da Oncologia, como: Maryana Rodrigues (@maryanacomy); Isaac Wellness (@isaacwellness); Anna Carolina (@fevereirorosa); Fabrício da Cunha Moraes, enfermeiro e sexólogo (@fabricio.enfo); Karen Stephanie (@Karenstephanie.oficial); Jussara Del Moral(@supervivente); Mariana Fernandes (@anjorosa) e também o Dr. Carlos José Coelho de Andrade, médico oncologista do Inca, especialista em felicidade, e Bruno Oliveira, especialista em espiritualidade (@brunooliveira82).

Segundo Patricia Arraes, o sucesso do Dia Pink, que acontece desde 2017, está em não focar na doença, mas, sim, no fato de que há vida após o tratamento contra o câncer e principalmente em estreitar a relação entre os pacientes e os profissionais de saúde envolvidos no tratamento.

“É um evento disruptivo que não traz apenas informação, mas também felicidade e contemplação para impactar, de forma positiva, a vida das pessoas. Nossa proposta é fazer do Dia Pink uma referência de evento do Outubro Rosa Brasil, e já estamos vendo o resultado com o auditório lotado. Foram 566 lugares preenchidos, e vamos continuar trabalhando para tornar esse dia especial e tatuá-lo na alma das pessoas para que, no ano que vem, essa ação se potencialize ainda mais”, planeja a nutricionista.

Patricia lembra que a grandiosidade do Dia Pink está na presença de influencers famosos do Brasil inteiro, profissionais que se tornaram referência, por terem tido ou ainda serem pacientes de câncer, mas que usam as mídias digitais para mostrar, de forma positiva, como é o seu dia a dia.

“Os convidados inspiram os nossos pacientes, que veem que há uma possibilidade de vida durante e após o câncer”, finaliza.

Serviço: 28 de outubro de 2023

Início: 8h30 | Término: 18h

Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói -

Reserva Cultural de Niterói

Informações: (21) 96778-9655