São Gonçalo tem programação para Outubro Rosa

Uma das campanhas com mais mobilização no Brasil é o Outubro Rosa – que coloca em foco a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Em São Gonçalo, a abertura oficial da campanha será no Espaço Rosa, na próxima terça-feira (3 de outubro), a partir das 9h.

Neste dia, serão oferecidos serviços extras e palestras. Ainda para celebrar a campanha, a unidade abrirá agenda aos sábados para a realização de exames, acelerando a fila da Central de Regulação da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo.

A equipe multiprofissional do Espaço Rosa (psicóloga, assistente social, nutricionista e enfermeira) vai fazer palestras sobre como prevenir a evolução do câncer de mama e outros cânceres, além de tirar dúvidas sobre o assunto na sala de espera. No mesmo dia, as pacientes também poderão realizar testes rápidos para detectar as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs): sífilis, HIV e hepatite B.

Para as pacientes oncológicas, o dia ainda será mais especial: elas poderão receber – dependendo de cada caso – lenços, toucas, almofadas pré e pós-cirúrgica e próteses capilares. “A equipe da Cruz Vermelha estará presente auxiliando nos serviços oferecidos, como aferição de pressão e testagem rápida. Queremos oferecer um dia diferenciado na vida dessas mulheres”, descreveu Caroline Brasil, diretora do Espaço Rosa.

Em três sábados de outubro (dias 7, 21 e 28) e no dia 11 de novembro, o Espaço Rosa fará mutirões dos exames de ultrassonografia mamária para pacientes que aguardam na fila da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo. Nestes sábados, também serão oferecidas mamografias e preventivos. Todos os exames extras aos sábados serão realizados em mulheres que estão na fila da Central de Regulação.

Para dar entrada na fila da Central de Regulação para a realização dos exames, as pacientes podem procurar qualquer unidade de saúde mais próxima de sua residência com o pedido médico do SUS, comprovante de residência de, no máximo, três meses; cartão do SUS, identidade e CPF. Caso não tenha o pedido médico, deve agendar uma consulta. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.

Programação Outubro Rosa

03/10 – Abertura oficial no Espaço Rosa, às 9h

04/10 – Dia da beleza e ações no Centro de Oncologia

04/10 – Apresentação do Coral Unidas Pela Vida na escadaria da antiga sede da Prefeitura de São Gonçalo, às 17h

07/10 – Caminhada do Outubro Rosa com concentração na Praça do Zé Garoto, às 8h

25/10 – Apresentação do espetáculo “Tão Forte Quanto o Rosa”, Orquestra Municipal e Coral Unidas pela Vida no Teatro Municipal de São Gonçalo, às 18h