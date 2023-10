Niterói tem programação extensa em homenagem ao Outubro Rosa

O mês de outubro é marcado por ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, com o objetivo de compartilhar informações sobre a doença. O lançamento oficial da campanha da Prefeitura de Niterói será neste domingo (1º), no Reserva Cultural. Outras ações também estão previstas para acontecer ao longo do mês.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - em parceria com a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), Niterói de Bicicleta e instituições da sociedade civil - organizou uma extensa programação, com diversas atividades como palestras e rodas de conversas nas unidades de Saúde e em locais públicos do município ao longo do mês de outubro.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, destacou as ações do município.

“O mês de outubro é importante para chamar a atenção da população sobre o câncer de mama e colo de útero. O município possui o Programa Niterói Mulher e, desde sua implantação, estamos ampliando as ações, garantindo a promoção à saúde, tratamento e reabilitação dos pacientes com câncer, além do suporte necessário, possibilitando o aumento da qualidade e sobrevida das pacientes”, explicou Anamaria Schneider.

Lançado em outubro de 2021, o Programa Niterói Mulher é uma estratégia de controle e acompanhamento do câncer de mama e colo de útero. O objetivo é diagnosticar precocemente casos de câncer e iniciar o tratamento em menos de 60 dias, diminuindo, assim, os riscos de complicações e mortalidade.

O município ampliou a oferta de cirurgias de câncer de mama e colo de útero ao iniciar os procedimentos no Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino. A Secretaria de Saúde também realiza o encaminhamento das pacientes para tratamento com radioterapia ou quimioterapia.

As mulheres de Niterói devem procurar a unidade de Saúde mais próxima da sua residência para avaliação, solicitação do exame de mamografia e realização de preventivo.

Câncer de mama –De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em quase todas as regiões do Brasil. A doença é causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, formando tumor com potencial de invadir outros órgãos. Segundo dados do Inca, a incidência e a mortalidade por câncer de mama tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos. Especialistas reiteram a importância dos exames de rastreio e alertam para os riscos dos diagnósticos tardios.

Serviço: Programação Outubro Rosa:

1º de outubro

Abertura da Campanha no Reserva Cultural e Iluminação do MAC

Hora: 18h

Coordenação: Movimento Outubro Rosa

Iluminação da Capela de Jurujuba com a realização de missa

Horário: 19h30

Coordenação: Adama

4 de outubro

Outubro Rosa – OAB Niterói

Horário: das 17h às 19h

Abertura: Pedro Gomes – presidente da OAB Niterói

Expositores: Theresa Cypreste (mastologista), Luiz Felipe Chichierchio (cirurgião plástico), Deisimar Bigo (micropigmentação), Thathiana Michelsen (psicóloga e psico–oncologista).

Homenageados: Rodrigo Souto (mastologista), Renata Fernandes (delegada de Comissão de Direito Médico e da Saúde), Andra Luiza Silva (vice-presidente da Comissão de Alienação Parental), Viviane Rodrigues (advogada) e Maria Aparecida Alves (professora e artesã)

Abertura do Outubro Rosa na Câmara de Vereadores

Palestra com a Dra Theresa Cypreste

Horário: 14h

7 de outubro

Caminhada Rosa

Horário: 08h30

Local: Praia de Icaraí – concentração na Reitoria da UFF

Coordenação: Movimento Outubro Rosa

14 de outubro

Pedal Rosa

Horário: 08h

Local: Concentração Caminho Niemeyer – trajeto do Caminho até a Praia de Icaraí (Reitoria)

Parceria: Niterói de Bicicleta, Secretaria Municipal de Saúde, CODIM, Grupo de Trabalho Niterói Mulher, Oncomed, CLIN

21 de outubro

Dia Delas

Horário: 08h às 17h

As Unidades de Saúde estarão abertas para realização de exame citipatológico, exame clínico das mamas, solicitação de mamografias de rastreamento e oportunístico.

Realização de mamografia pré-agendada no Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino e CAZES.

Remada Rosa

Horário: 08h

Local: Quiosque 15 – Charitas

Coordenação: Mover – Movimento Viver

26 de outubro

Atividade de relaxamento

14h Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino

Coordenação: Instituto ZENCâncer

27 de outubro

Programa Niterói Mulher – Aniversário de 2 anos

Horário: 18h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

07/11 – Festa ‘Ser chique é ser solidário”