Homem morre atropelado por ônibus na Barra da Tijuca

Acidente causou retenções no trânsito - Foto: Reprodução

Um homem, que não teve sua identidade revelada, morreu ao ser atropelado por um ônibus na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na manhã desta sexta-feira (13).

Segundo o Corpo de Bombeiros, homens do quartel da Barra da Tijuca foram acionados para o ocorrido na Avenida Armando Lombardi, nº 37, sentido Zona Sul. Durante o socorro, os militares constataram que a vítima já havia morrido em decorrência do acidente.

Segundo o Centro de Operações Rio, o atropelamento gerou retenções no trânsito sentido São Conrado. A Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.