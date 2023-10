Fisioterapeutas ganham homenagens pelo seu dia

Nesta sexta-feira (13/10), a fisioterapia e a terapia ocupacional comemoram 54 anos de regulamentação da profissão. A fisioterapia tem um papel fundamental para a recuperação de pacientes com múltiplos traumas, AVCs e pós covid-19 internados principalmente nos Centros de Tratamento Intensivo (CTI). Esses pacientes, os que tem muito tempo de internação hospitalar, apresentam, após este período, déficit de força muscular, diminuição de expansibilidade pulmonar, alteração em seu equilíbrio e coordenação, dentre outras limitações. Profissionais ganham homenagem esta semana em várias unidades de saúde.

Nos Hospitais Estaduais Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo; João Batista Cáffaro, em Itaboraí; Zilda Arns, em Volta Redonda; e Roberto Chabo, em Araruama; além do Instituto Estadual do Cérebro, na Capital, os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional se revezam diariamente nos leitos de internação das unidades de saúde e também nas áreas externa.

No Hospital Alberto Torres, por exemplo, o tratamento vai além das enfermarias. Os pacientes fazem seu tratamento nas áreas externas, que contam com um belo, verde e florido jardim. Toda a ação tem o objetivo de prevenção e redução de complicações e sequelas, levando o paciente a ter uma melhor qualidade de vida.

A fisioterapeuta Rosangela Marques garante que todo o trabalho faz parte da equipe multidisciplinar do hospital e tem como objetivo principal a recuperação funcional dos pacientes, desenvolvendo a eles o funcionamento dos sistemas respiratório, neurológico e motor. Ela destaca que mensalmente são realizados cerca de 15 mil procedimentos de fisioterapia no hospital.



E os espaços de fisioterapia vêm sendo aprimorados a cada dia. No Instituto Estadual do Cérebro, há uma Casa Funcional, inaugurada este ano. O local reproduz o ambiente domiciliar, permitindo que o paciente simule rotinas diárias que ele vai enfrentar na volta para a casa. Além de acelerar a alta médica, também melhora a autonomia do paciente e evita a reinternação. O atendimento é multidisciplinar e inclui o treinamento também da família para auxiliar quem terá que viver com alguma limitação.

"Um trabalho excepcional e que faz toda a diferença no tratamento do paciente. Meu irmão teve um AVC e depois de quase uma semana no CTI começou a fisioterapia. Graças a estes profissionais, também, meu irmão está voltando a andar. A todos o nosso agradecimento e os nossos parabéns pela data de hoje", declarou Marta Meirelles, cujo irmão se recupera no Hospital Estadual João Batista Cáffaro.