Sexta-feira 13 chuvosa? Confira 5 filmes de terror para curtir sem sair de casa

Nada melhor do que passar um dia chuvoso assistindo filmes embaixo da coberta, certo? Mas em uma sexta-feira 13, só resta uma opção para quem vai passar o dia em frente à TV: assistir (ou reassistir) os filmes de terror que mais marcaram a história do cinema.

A sexta-feira 13 é conhecida historicamente como um dia de azar e infortúnio. Com sua má fama de origem desconhecida, pesquisadores acreditam que ela possa se dar devido à crenças religiosas e culturais. Já os supersticiosos acreditam que tanto o número 13 quanto esta data, possam atrair e até causar experiência ruins e sobrenaturais, e por isso, muitas pessoas têm medo até mesmo de sair de casa neste dia.

Para quem decidir ficar em casa nesta sexta, o OSG preparou uma lista com cinco filmes aterrorizantes que fizeram história no cinema, e prometem trazer à tona um turbilhão de sentimentos.

1. Franquia “Pânico”

Com seis filmes lançados, o primeiro sendo em 1996 e o último este ano, em 2023, a franquia “Pânico” é uma das mais famosas da história do cinema de terror. Muito conhecida por ter revitalizado o subgênero ‘slasher’, em que quase sempre envolve um assassino psicopata que mata pessoas aleatoriamente, Pânico reúne histórias cheias de tensão e muitos sustos.

Sua trama se inicia, em 1996, com uma jovem chamada Sidney Prescott sendo perseguida por um assassino em série que usa uma máscara em forma de grito. A história se passa na cidade fictícia de Woodsboro, que é onde toda a franquia se desenrola. Sidney é a grande protagonista da história, mas nos últimos dois filmes lançados, uma nova leva de vítimas ganha espaço na trama.

Os três primeiros filmes “Pânico” podem ser encontrados nas plataformas Paramount+, Hbo Max e Globoplay; “Pânico 4” nas plataformas Amazon Prime Video e Globoplay, o quinto filme, nomeado apenas de “Pânico”, pode ser assistido no Telecine via Globoplay, e o último está disponível na Claro TV+ e para aluguel na Amazon Prime Video.

Lançado pela primeira vez em 1996, a franquia conta com seis filmes | Foto: Divulgação

2. O Sexto Sentido

Lançado em 1999, “O Sexto Sentido” é um filme que mistura o terror e o suspense, sendo uma boa opção para quem não curte levar sustos. Segundo a sinopse, se desenrola a partir de um garoto que vê o espírito de pessoas mortas à sua volta. Um dia, ele conta o segredo ao psicólogo Malcolm Crowe, que tenta ajudá-lo a descobrir o que está por trás dos distúrbios. A pesquisa de Crowe sobre os poderes do garoto causa consequências inesperadas para ambos.

O filme está disponível na plataforma Star+.

"O Sexto Sentido" é um filme de 1999 | Foto: Divulgação

3. It: A Coisa

Baseados no livro de mesmo nome de Stephen King, os filmes “IT, A Coisa”, lançados em 2017 e 2019, contam a história de um diabólico palhaço, chamado Pennywise que tem como suas presas um grupo bem específico: crianças. Quando as crianças da cidade de Derry, no Maine, começam a desaparecer, um grupo de jovens se depara com seus maiores medos ao enfrentar Pennywise, cuja história de assassinatos e violência remonta há séculos.

Esta não é a primeira adaptação do livro de King, que em 1990, ganhou uma minissérie de dois episódios, que contavam a história do famoso escritor norte-americano. “IT- Uma Obra Prima do Medo”, pode ser assistido na plataforma Amazon Prime Video, já a sequência “IT, A Coisa”, está disponível na Hbo Max.

A história de "IT, A Coisa" é baseada na obra de Stephen King | Foto: Divulgação

4. O Iluminado

Também baseado em um livro de Stephen King, “O Iluminado” é um filme de terror psicológico que promete mexer com a mente dos telespectadores. Muito criticado em seu lançamento, em 1980, o filme começou a ganhar valor e relevância com o tempo, e hoje, é visto como um clássico do cinema de terror.

Na trama, Jack Torrance se torna caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, na esperança de curar seu bloqueio de escritor. Ele se instala com a esposa Wendy e o filho Danny, que é atormentado por premonições. Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam mais perturbadoras. O escritor descobre os segredos sombrios do hotel e começa a se transformar em um maníaco homicida, aterrorizando sua família.

“O Iluminado” está disponível nas plataformas Hbo Max e Amazon Prime Video.

O filme "O Iluminado" foi lançado em 1980 | Foto: Divulgação

5. Psicose

Quem nunca ouviu falar da famosa cena no chuveiro do filme Psicose, dirigido por Alfred Hitchcock? Nesta sexta-feira 13, revisitar o clássico pode ser uma boa opção. “Psicose” é um filme de terror psicológico e suspense lançado em 1960, em preto e branco, que foi muito aclamado pela crítica e pelos telespectadores. Até hoje, o filme é visto como um clássico, e uma referência para quem produz filmes de terror.

A história começa após Marion Crane roubar 40 mil dólares para se casar com o namorado, fugir durante uma tempestade e decidir passar a noite em um hotel que encontra pelo caminho. Ela conhece o educado e nervoso proprietário do estabelecimento, Norman Bates, um jovem com um interesse em taxidermia e com uma relação conturbada com sua mãe. O que parece ser uma simples estadia no local se torna uma verdadeira noite de terror.

“Psicose” está disponível nas plataformas Telecine e Amazon Prime Video.