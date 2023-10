Cristiano Ronaldo é condenado a levar 99 chibatadas por adultério no Irã

Cristiano Ronaldo foi condenado a uma pena de 99 chibatadas no Irã, após passagem do Al-Nassr no país. O motivo da decisão, apoiada por um grande número de advogados locais, é por conta de um abraço dado pelo jogador português a uma fã, a artista Fatima Hamami, após a mesma ter sido presenteada com uma camisa do atleta. A informação foi publicada pelo jornal 'Mundo Deportivo'.

O abraço entre os dois burla as leis do país, visto que Cristiano é casado com Georgina Rodriguez. A artista recebeu o gesto de afeto do português após lhe oferecer um quadro pintado por ela, com os pés, em um evento em Teerã. Fatima tem 85% do corpo paralisado.

De acordo com a legislação iraniana, um homem casado sequer pode tocar em uma mulher que não seja da sua família. O abraço do craque português foi visto como criminoso por um grupo de advogados do país, que realizou a denúncia..



Cristiano estava no Irã com a delegação do Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube que defende desde dezembro do ano passado.

Caso o craque retorne ao Irã, será detido e terá que cumprir a pena. No entanto, existe uma brecha: se Cristiano demonstrar arrependimento pelo gesto, poderá ser perdoado pelo juiz do episódio.