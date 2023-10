Após incêndio, ambulante conhecido como "Dentinho" faz vaquinha para recuperar material de trabalho

Há trinta anos o vendedor Dentinho dribla os guarda-sóis na praia de Itacoatiara vendendo sanduíches com uma dose elevada de simpatia, bom humor e força de vontade. No entanto, a realidade construída com esforço desde os 14 anos, foi destruída após o gonçalense Wellington Pires, de 41 anos, ver sua kombi com todo seu material de trabalho entre cinzas, após um incêndio que consumiu o automóvel. A fatalidade aconteceu na última segunda-feira (09).

O incêndio não levou embora apenas o veículo, mas toda a fonte de renda do vendedor, já que no interior da Kombi estavam guardadas 110 cadeiras de alumínio e 100 guarda-sóis, fundamentais para o sustento de Wellington e de sua família. De acordo com o vendedor, a causa do incêndio ainda está sendo investigada. No momento que viu o estado do veículo, Dentinho conta sobre o sentimento de desolação que tomou conta de si.

''Cheguei a pensar até em desistir, fiquei muito triste, eu não conseguia nem andar. Minha pressão caiu, tive que ficar dentro da ambulância do Bombeiros. Eu não consegui nem dormir''. Dentinho

Assista ao vídeo:







As investigações para concluir a causa do incêndio estão em andamento Arquivo pessoal

Autor: Arquivo pessoal

Leia mais

➢ Hospital abre brinquedoteca junto a ala infantil em Volta Redonda

➢ Família de SG pede apoio para tratamento da filha com câncer raro

O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 40 mil. Além de vender os sanduíches, Dentinho também auxilia a família na praia. ''Minha esposa e meus dois filhos trabalham na barraca e para ajudar nas despesas, eu vendo o sanduíche e depois vou ajudar eles. Fico para lá e pra cá nos dias de sol.''’

É nessa rotina intensa de trabalho na praia e de atendimento ao público, que Dentinho recebeu as primeiras ajudas entre a tragédia:

''Eu nunca imaginei que eu era tão querido em Niterói. Fiquei muito agradecido, me deu um desespero enorme na hora, achei que estava tudo acabado, pois é daí que tiro meu sustento e de minha família. Quando eu vi 30 centavos, agradeci, depois o cantor Maneirinho fez um pix bem generoso e as coisas começaram a fluir. Não achei que ia trabalhar ontem, pois achava que não iria ter nada e fiquei muito feliz com as pessoas, agradeço muito por todos os pix, de menor valor até o maior.''

Na última quinta-feira (12), após comprar novas cadeiras, o vendedor retornou à praia depois de ter sido requisitado pela clientela de longa data, além dos amigos de trabalho.





Dentinho voltou à praia na última quinta-feira (12) Arquivo pessoal

Autor: Arquivo pessoal

Dentinho retomou a rotina com uma kombi emprestada, mas depois do episódio marcante, confessa estar receoso.

'Eu tô com uma kombi emprestada, 'irmão', mas fico preocupado com a kombi dos outros. Aí ontem eu fui para a praia porque o pessoal estava querendo me ver." Dentinho também contou do apoio que recebeu dos amigos: ''Quando eu comecei a chorar de desespero no incêndio, um amigo meu, barraqueiro, o mais agarrado comigo lá na praia, que é o Russão, ele olhou para mim e falou: Calma cara, calma. A gente vai dar um jeito, vamos fazer uma vaquinha para te ajudar", contou.

Com a ajuda da comunidade niteroiense, o ambulante tem conquistado, aos poucos, seu sustento. Até o momento, a vaquinha arrecadou R$ 1.220 reais. O valor total almejado refere-se ao prejuízo deixado pelo incêndio, no valor de R$ 40 mil.

Conhecido e lembrado pelo apelido Dentinho, desde 2006, o atendimento carismático e de qualidade exemplar, chama atenção. Dezessete anos depois, o carinho pelos clientes, nutrido de forma recíproca continua o mesmo. Para ajudar e contribuir com a vaquinha de Wellington Pires, basta clicar neste link ou contribuir via Pix usando a chave: 4127242@vakinha.com.br.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares