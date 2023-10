Dia das Crianças: Pais e filhos se aventuram na competição do cabelo maluco

Em clima de Dia das Crianças, as redes sociais foram abastecidas, na última semana, de fotos e vídeos de uma brincadeira mais que divertida: o dia do cabelo maluco. Creches e escolas de educação infantil propuseram aos pais um dia que os alunos pudessem ir com um penteado inusitado. Os pais e responsáveis, por sua vez, não só participaram como deram tudo de si para construir no cabelo dos filhos, o cenário mais maluco possível. Nessa competição regada de criatividade, o que era só um coque virou um donut, uma trança virou cauda de sereia e muito mais.

Nas redes sociais, vídeos do processo da elaboração do cabelo maluco fizeram com que muitos internautas passassem horas assistindo e até desejassem a chance de poderem fazer o mesmo com os filhos. ‘’Tomara que isso nunca saia de moda porque eu quero que tenha essas coisas na escola dos meus filhos. Acho tão fofo.’’ comentou uma usuária no X (antigo Twitter).

Leia mais:

➢ Viagem no tempo? Veja 6 brinquedos dos anos 90 que voltaram a ser tendência

➢ Dia das Crianças: confira 12 opções de lazer para aproveitar com a criançada na região!

O cabelo é: Cup Noodles

Em São Gonçalo, a família gonçalense da pequena de 4 anos, Helena Oliveira Soares, se empolgou em reproduzir a comida preferida da criança, o famoso Cup Noodles. ‘’Assim que a escola disse que teria o dia do penteado maluco, eu falei para o meu marido que seria ele quem resolveria isso, e que eu estaria lá só de apoio, porque eu não tenho dom para coisa criativa.’’, brincou a mãe Eduarda Oliveira, de 20 anos.



‘’E na mesma hora ele falou que seria o cabelo do Cup Noodles, eu acho que ele associou um pouco, porque o cabelo dela é enroladinho, com o cabelo de miojo, ele ligou uma coisa na outra e foi muito rápido.’’, contou.

Jean Silva e a filha Helena, reproduziram o macarrão Cup Noodles | Foto: Arquivo pessoal

Com tinta spray amarela, uma embalagem do macarrão instantâneo, amor e dedicação, o barbeiro Jean Silva ‘deu o nome’ no penteado maluco. O casal fez um vídeo do processo, que rendeu 4,8 milhões de visualizações no Tik Tok. ‘’Foi divertido, mas ela tinha que ficar bem quietinha, só que para criança isso não é muito fácil né? Mas eu coloquei um desenho, dei comida na boca dela e ela ficou quietinha’’, contou.

‘’Era o dia do cabelo maluco, né? Então as outras crianças também estavam com vários penteados, ela se sentiu parte de um grupo, né? E quando nós voltamos no final, para buscar ela na escola, o penteado estava intacto! Foi bem legal.’’, concluiu.

Penteado da vez: Homem-aranha

Por falar em participação, outro que aproveitou a oportunidade e não ficou de fora foi o agente de viagem Caio Castanheira, de 23 anos, e o sobrinho Arthur Arantes, de 5 anos. Segundo o niteroiense, a irmã não pôde fazer o penteado no filho, mas ele, que já estava acompanhando a brincadeira pelas redes sociais, se prontificou a entrar na brincadeira com o pequeno, que se viu com uma grande teia de aranha no cabelo.

‘’Ela não ia conseguir fazer porque não tinha tempo, aí mandei mensagem para ela falando que ia fazer e ia comprar tudo para fazer. E a gente fez o homem-aranha, eu comprei prendedor de cabelo, peguei touca com uma amiga minha que trabalha num laboratório para fazer as teias, eu vi o homem-aranha que é um personagem que ele gosta e decidi fazer isso.’’, contou o tio.

‘’Ele ficou super animado, ainda mais quando eu falei que ia comprar tinta para pintar o cabelo dele. Eu cheguei e ele já estava me esperando na porta para a gente começar a fazer e foi super divertido. Minha irmã viu minha empolgação e ela até me ajudou a pintar o cabelo dele, a colocar as aranhas. Eu fiquei empolgado porque eu já estava vendo muitas coisas divertidas no Tik Tok e estava com vontade de fazer.’’, explicou.

Arthur Arantes, de 5 anos, se divertiu com a teia do Homem-Aranha no cabelo | Foto: Arquivo pessoal

Além disso, Caio também conta que o real motivo é o momento que a brincadeira permite que os dois passem juntos e a oportunidade de fortalecer o vínculo entre tio e sobrinho: ‘’Para mim é um momento único, fazer as paradas para ele, com ele e por ele. Eu gosto muito.’’, concluiu.

Uno!

Para a vendedora Camila Araújo, de 29 anos, a brincadeira é importante para a construção de memórias afetivas. Por isso, a mãe caprichou em reproduzir no cabelo do filho, Davi Luiz, de 9 anos, o jogo preferido do pequeno. ‘’Futuramente ele vai lembrar com carinho e alegria desse dia que foi engraçado, divertido. Foi um dia que ele viu tanto a minha dedicação para fazer algo diferente para ele e mais a recepção na escola, dos amigos.’’, contou.



A niteroiense reproduziu o jogo de cartas Uno no cabelo do filho, e relatou que ele ficou feliz pela ideia diferenciada. ‘’A princípio eu ia fazer algo relacionado a futebol, porque ele gosta muito, mas eu não achei nada, todos os acessórios já tinham esgotado nas lojas. E aí eu olhei a caixinha de Uno, a caixinha me olhou e acabou que consegui montar um baralho. Eu colei as cartas na lateral do cabelo dele.’’, explicou.

Davi Luiz, de 9 anos, reproduziu o jogo de cartas Uno | Foto: Arquivo pessoal

‘’E assim, foi único. Eu não vi nenhuma pessoa com nada relacionado à Uno, e é um jogo que ele gosta muito e ele adorou. Achou super diferente porque não viu nenhuma outra criança com o penteado, nem na rua e nem na internet.’’

Apesar da motivação em fazer os penteados diferentes, cada um dos pais relataram ter explicado aos pequenos que apesar das ‘competições’, o importante é participar da brincadeira com aquilo que cada um tem disponível para usar, já que o verdadeiro significado do simbólico dia é somente um: se divertir.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares