São Gonçalo recebe 'Festival da Costela e Chopp' com entrada gratuita

São Gonçalo recebe, a partir do próximo dia 19, o 'Festival da Costela e Chopp', com inúmeras opções gastronômicas. O evento, que terá entrada gratuita, vai até o domingo (22). O festival promete movimentar a região no estacionamento do São Gonçalo Shopping com shows musicais para o público presente.

Gastronomia

Pratos diversificados serão produzidos por chefs renomados durante o evento, entre eles, costela de chão, costela no bafo, costela cozida, lanche de costela, pastel de costela, coxinha de costela, além de chopp artesanal, diversos rótulos de cervejas, drinks, espeto, burguer na parrila, baião de dois, costela com queijo, pernil bovino casqueirado, feijão tropeiro, porco no rolete, torresmo, arroz carreteiro e, claro, doces diversos como doces mineiros e doces caseiros, além dos maravilhosos churros.

Para Lílian de Paula, organizadora do festival, o evento promete superar expectativas. “Teremos muitas opções gastronômicas de costela, doces, inúmeros rótulos de cervejas artesanais, o magnífico chopp e, para completar, as atrações musicais, que foram cuidadosamente escolhidas especialmente para o nosso público”, disse.

Solidariedade

Haverá ponto de arrecadação para quem puder colaborar (não obrigatório) com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado para instituições assistenciais de São Gonçalo.

Música

O público poderá conferir o melhor do pop e rock com tributos feitos por diversas bandas.

Serviço:

Data: Quinta (19), Sexta (20), Sábado (21), Domingo (22);

Horários: quinta e sexta-feira das 17h às 22h, sábado e domingo das 12h às 22h;

Local: Estacionamento do São Gonçalo Shopping (Rod. Niterói-Manilha, 100 - Boa Vista, São Gonçalo).

Entrada gratuita.