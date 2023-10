Corpo de brasileira Karla Stelzer é encontrado em Israel

O corpo da brasileira Karla Stelzer foi encontrado morto, segundo a confirmação do embaixador do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, nesta sexta-feira. Karla era a última brasileira que havia sido identificada desaparecida no país. A última vez que ela havia sido vista foi no sábado, quando o grupo extremista Hamas atacou a rave Universo Paralello.

Durante o ataque, a brasileira chegou a enviar áudio para os amigos. As mensagens relataram momentos de terror com a investida dos membros do grupo extremista. Uma das melhores amigas da brasileira, Patrícia Hallak afirmou, em vídeo publicado no Instagram, que "os terroristas conseguiram entrar por terra e fizeram esse massacre, saíram atirando em todo mundo".

"Pelos áudios dela a gente ouve os tiros, Graças a Deus os tiros estavam longe dela, mas ela viu os terroristas correndo e dá para sentir o desespero dela e o desespero de todas as pessoas que estavam lá", contou.

Karla participava da edição israelense Universo Paralello, que foi alvo do ataque do Hamas no último sábado. Ela foi ao evento acompanhada do namorado, Gabi Azulay, que também foi encontrado morto. Com 41 anos, Karla também tinha nacionalidade israelense. A mulher era mãe de um jovem de 19 anos, membro do exército de Israel.