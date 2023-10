Falsa médica é presa em flagrante em hospital na Baixada Fluminense

Falsa médica atuava no Hospital Municipal de Japeri - Foto: Divulgação

Falsa médica atuava no Hospital Municipal de Japeri - Foto: Divulgação

Uma falsa médica que atendia no Hospital Municipal de Japeri, na Baixada Fluminense, foi presa em flagrante na manhã desta sexta-feira (13) por policiais civis da 29ª DP (Madureira). A mulher usava nome e registro de uma profissional homônima, do Rio de Janeiro.

Antes de ser detida, a mulher havia acabado de prescrever medicamentos para duas crianças. Ela é estudante de medicina e segundo as investigações, fazia atendimentos, prescrevia exames e remédios, e havia começado a trabalhar dias antes no hospital. Ela usava um número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) real que pertence a uma médica que nunca atuou naquela unidade hospitalar.

Leia também



➢ Corpo de brasileira Karla Stelzer é encontrado em Israel

➢ Niterói recebe maior feira de colecionadores de Lego do Brasil

De acordo com a equipe da 29ª DP, a acusada foi conduzida à unidade para ser autuada por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica. As investigações continuam para apurar se ela também exerceu a medicina de maneira irregular em outros hospitais.