Niterói recebe maior feira de colecionadores de Lego do Brasil

A Expo Lug Brasil RJ, exposição com blocos de Lego, acontece nos dias 14 e 15 de outubro, das 9h às 18h no sábado e das 9h às 17h no domingo, na Cúpula do Caminho Niemeyer, com entrada gratuita.

Apresentando a exposição de construções Lego, trazida pelo grupo de colecionadores LUG-Rio, a mostra é uma oportunidade única para toda a família mergulhar no mundo da criatividade, onde as peças de Lego se transformam em arquiteturas incríveis, veículos surpreendentes e cenários mágicos.

Além disso, haverá atividades interativas onde as crianças poderão brincar com os bloquinhos mais famosos do mundo.

Para a presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, Barbara Siqueira, o evento contribui para agitar ainda mais o Caminho Niemeyer neste feriado.



"É um enorme prazer receber a maior exposição de colecionadores de Lego do Brasil aqui no Caminho Niemeyer. Ainda mais em uma semana tão especial para as crianças. E além de se inspirarem nas artes já feitas, todos poderão colocar a mão na massa e criarem suas próprias esculturas. É uma excelente pedida para os 'velhos fãs' e para as novas gerações conhecerem o bom e velho Lego”, disse Barbara Siqueira.