Dois homens são presos por tráfico de animais em Copacabana

Dois homens foram presos, na noite da última quarta-feira (11), por tráfico de animais silvestres na comunidade do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Militar, os agentes da Unidade de Polícia Pacificadora Pavão-Pavãozinho (UPP Copacabana), em conjunto com o Comando de Polícia Ambiental (CPAM), foram acionados por uma ocorrência de comércio de animais silvestres na rua São João Romã. No local, os policiais abordaram suspeitos que estavam no interior de um veículo.

Com eles foram encontrados quatro pássaros Araponga, da fauna silvestre, e dois macacos-prego, que foram apreendidos pelos militares.



Os suspeitos foram conduzidos à 13ª DP (Ipanema), onde o caso foi registrado.