Polícia encontra depósito clandestino com 6 toneladas de fios de cobre

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) encontraram, nesta quarta-feira (11), um depósito clandestino com 6 toneladas de fios de cobre, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O material, que foi apreendido, havia sido furtado de empresas de telefonia. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Esta foi a primeira etapa da "Operação Sucata Legal", um desdobramento da "Operação Caminhos do Cobre", coordenada pela DRF com o objetivo de reprimir e prevenir o comércio clandestino e a receptação de materiais metálicos, como cabos de cobre, baterias estacionárias, cabos de fibra ótica, geradores, transformadores, placas e outros equipamentos.

Leia também:

Família de SG pede apoio para tratamento da filha com câncer raro

Peixe na mira do MP por suspeita de fraude na Saúde

Esse trabalho já resultou em ações em mais de 200 ferros-velhos e recicladoras, na apreensão de mais de 385 toneladas de material e na prisão de 81 receptadores de equipamentos de concessionárias de serviço público.

A subtração desse tipo de material, além de afetar a continuidade da prestação de serviços essenciais, gera sérios riscos e transtornos à população em geral. Quem adquire ou comercializa materiais provenientes de furto e roubo do patrimônio de concessionárias de serviços públicos está sujeito à pena de três a oito anos de reclusão, além da possibilidade de responsabilização criminal por outros delitos, aplicação de multa e interdição do estabelecimento comercial.

As ações da DRF também pretendem orientar os proprietários dos ferros-velhos e recicladoras a respeito do Decreto nº 48.555 de 20 de junho de 2023 e da Resolução nº 506 de 2023, da Secretaria de Estado de Polícia Civil, que regulamentou a concessão do Cadastro de Estabelecimento de Reciclagem (CER), em conformidade com a Lei 9.169/2021. Ao obterem o CER, os responsáveis pelos ferros-velhos recebem acesso ao aplicativo Sucata On-line, da Polícia Civil, que visa ao controle de todo o material adquirido pelos estabelecimentos, com fotos e dados dos vendedores e das mercadorias que estão sendo comercializadas.