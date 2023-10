Grupo de evangélicos de Niterói que estava em Israel chega ao Brasil

Retornaram ao Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (11) os 103 membros da Igreja Lagoinha de Piratininga, em Niterói, que estavam em Israel quando o país declarou estado de guerra. O grupo de evangélicos desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, por volta das 15h30, vindos de Dubai, nos Emirados Árabes, para onde foram depois de escapar de Tel Aviv na última terça (10).

A caravana veio em um voo comercial da companhia aérea Emirates. Fiéis e familiares dos turistas se reuniram no aeroporto para recepcionar o grupo. À imprensa, o pastor da congregação, Felippe Valadão, comentou o retorno. “É um alívio, graças a Deus, chegar na nossa casa, ver nossos amigos, nossa família. Foram dias intensos. A gente não sabia o que estava acontecendo, mas havia uma convicção no nosso coração de que a gente ia conseguir voltar bem", disse.

Segundo Felippe, o hotel onde passaram os últimos dias de excursão não chegou a ser atacado. Mesmo assim, o grupo de Niterói precisou ficar escondido em um bunker durante alguns períodos de alerta, de acordo com o pastor.



“Graças a Deus a gente estava seguro no hotel, mas foram quatro dias de intensa preocupação. A gente nunca passou por isso, a gente não sabe o que está esperando lá fora. Então em alguns momentos tocava a sirene, a gente tinha que descer para um bunker e a gente não sabia oque estava acontecendo; se estava sendo invadido o hotel, se era uma bomba que tinha explodido. O mais difícil é segurar 103 pessoas emocionalmente, mas Deus deu graça, a gente está bem. Vamos curtir essa vida maravilhosa que Deus nos deu", celebrou

O grupo viajou no último dia 28 de setembro em direção à Dubai. De lá, foram para Israel, destino para onde costumam, anualmente, realizar sua excursão religiosa. No último sábado (07), porém, com o avanço dos bombardeios do grupo terrorista Hamas, o país declarou estado de guerra.

Outros brasileiros que estavam no país chegaram ao Brasil durante a manhã desta quarta (11), trazidos por um avião de resgate da Força Aérea Brasileira (FAB). 107 passageiros desceram em Brasília e outros 104 foram levados a outro avião da FAB, que os trouxe para o Rio de Janeiro.

A FAB deve enviar mais aviões a Tel Aviv nos próximos dias. A previsão é que cerca de 200 pessoas sejam transportadas pela Força Aérea por dia até o próximo sábado (14). Segundo informações do Itamaraty, 2,7 mil brasileiros que estão em Israel já manifestaram interesse em deixar a região e voltar ao Brasil.