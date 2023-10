Com Larissa Manoela e Maísa, Cimed calcula venda de R$ 100 milhões em protetor labial

As atrizes foram responsáveis por divulgar a nova linha de hidratantes labiais da marca Cimed - Foto: Reprodução

As atrizes foram responsáveis por divulgar a nova linha de hidratantes labiais da marca Cimed - Foto: Reprodução

Em apenas 20 minutos, Larissa Manoela e Maisa Silva venderam mais de R$ 40 milhões em protetores labiais. As atrizes foram responsáveis por divulgar a nova linha de hidratantes labiais da marca Cimed que virou febre entre jovens no Brasil. Nesta quarta-feira (11), a empresa farmacêutica divulgou que espera vender, até o fim do ano, mais de R$ 100 milhões dos produtos, batizados como 'Carmed'.

Na transmissão ao vivo, as duas artistas protagonizaram cenas em que passam o hidratante labial e celebram a própria amizade. A empolgação dos fãs e consumidores tem sido enorme desde então. Hoje, há uma fila de espera de 60 dias para a empresa abastecer as farmácias. Isso porque foi preciso suspender a venda on-line, já que não haveria como a farmacêutica corresponder devidamente à alta demanda.

Inspirados nos doces da marca espanhola Fini, "Dentadura", "Bananas" e "Beijos", os três hidratantes labiais da linha Carmed (à venda por R$ 29,90, cada) trazem o cheiro e o gosto das balas citadas. O atual fenômeno reforça uma tendência que vem sacudindo o mercado: parcerias entre duas ou mais marcas estão ganhando cada vez mais adesão entre as empresas, de olho num público mais amplo e diverso.