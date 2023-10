Feriado será de tempo instável com pancadas de chuva no Rio

De acordo com o sistema Alerta Rio, uma frente fria deve chegar do oceano ao continente - Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

De acordo com o sistema Alerta Rio, uma frente fria deve chegar do oceano ao continente - Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

O feriado prolongado, que se inicia nesta quinta-feira (12), quando é celebrado o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das crianças, tem previsão de tempo instável e pancadas de chuva. De acordo com o sistema Alerta Rio, uma frente fria deve chegar do oceano ao continente.

Nesta quarta-feira (11) a cidade do Rio ainda terá um clima estável. A previsão é de céu parcialmente nublado ao longo do dia e sem chuvas. Os ventos estarão fracos, com rajadas moderadas durante a tarde e noite e as temperaturas estarão em elevação, com mínima de 18°C e máxima de 35°C.

Leia também



➢ Pátio Alcântara realiza campanha de arrecadação de brinquedos

➢ Trânsito lento após acidente na BR-101 nesta manhã de quarta (11)

Já na quinta (12), o dia começa com calor e poucas nuvens, porém há previsão de pancadas rápidas de chuva moderada a forte no período da noite, e os termômetros marcarão entre 38°C e 21°C. Os ventos seguem moderados e ocasionalmente fortes.



Na sexta-feira (13), com a temperatura em declínio, a máxima será de 28°C e a mínima de 18°C. Deve chover de moderado a fraco a qualquer momento do dia. O sábado (14) seguirá o mesmo padrão, com previsão de precipitação e com os termômetros atingindo de 25°C a 17°C.

No domingo (15), o tempo segue instável no início do dia, com chuva fraca durante a madrugada e manhã e os ventos de moderados a fortes. O céu ficará nublado e as temperaturas estarão entre 27°C e 16°C.