Ecoponte prevê que 900 mil veículos passem na Ponte durante feriadão

A previsão da concessionária Ecoponte para o feriado de Nossa Senhora Aparecida é que cerca de 900 mil veículos passem pela Ponte Rio-Niterói, desde esta quarta-feira (11) até a próxima segunda-feira (16). O dia de maior movimento será nesta quarta, quando cerca de 86 mil veículos seguirão para Niterói e cidades da Região dos Lagos. Na volta do feriado, em direção ao Rio, mais de 177 mil veículos são esperados na rodovia entre domingo e segunda-feira.

Segundo o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), para quem vai aproveitar o feriado com as crianças, é importante estar atento às novas regras de transporte: bebês com até um ano ou até 13 kg, devem ser transportados no bebê conforto; crianças de um a quatro anos devem ser transportadas na cadeirinha; de quatro a sete, no assento de elevação; de sete a dez, no banco traseiro com cinto de segurança e após dez anos, já podem ser transportadas no banco dianteiro sempre com cinto de segurança.

Leia também



➢ Trânsito lento após acidente na BR-101 nesta manhã de quarta (11)

➢ Chega a Brasília primeiro avião trazendo brasileiros de Israel



Também vale destacar que crianças que tenham menos de 1,45m de altura, independentemente da idade, devem, obrigatoriamente, ser transportadas no banco traseiro utilizando o cinto de segurança ou dispositivo de retenção equivalente para cada idade, peso e altura.



Durante todo o período, a Ecoponte vai disponibilizar equipes de socorro médico e mecânico para garantir ainda mais rapidez nos atendimentos e liberação das pistas, além de ajudar na fluidez do tráfego e segurança dos motoristas. As equipes da concessionária estarão baseadas em pontos estratégicos da rodovia com viaturas de inspeção, motos, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. Na praça de pedágio, os papa-filas (arrecadadores volantes), vão agilizar a passagem dos veículos nos dias e horários de maior movimento, e o usuário pode efetuar o pagamento por aproximação através de cartões nas funções débito e crédito.

Como medida preventiva de segurança, a Ecoponte recomenda que os motoristas mantenham a distância segura do veículo à frente, pois as colisões traseiras são os incidentes de trânsito mais frequentes. Além disso, é muito importante conferir as condições de seus veículos antes de pegar a estrada, como revisão geral do motor (água, óleo, combustível) e reparos em problemas previamente identificados nos veículos.

Os usuários também conseguem informações sobre intervenções na via, tempo de travessia e dicas de segurança, nos semáforos e Painéis de Mensagens Variáveis durante a viagem, pois a concessionária reforça suas mensagens de segurança. Antes de sair de casa, os motoristas podem conferir as condições de trânsito através do Twitter @_ecoponte, site www.ecoponte.com.br e as notícias institucionais através do Instagram @_ecoponte.