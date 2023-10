Trânsito lento após acidente na BR-101 nesta manhã de quarta (11)

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão, na Rodovia BR-101, altura do km 295, Três Pontes, em Itaboraí, deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (11).

O acidente ocorreu por volta das 7h, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada às 10h05 para remoção do corpo. A vítima é um jovem do sexo masculino, de 23 anos.

Os reflexos do ocorrido ainda podem ser sentidos por motoristas que transitam pela via no início desta tarde. Segundo relatos, alguns veículos chegaram a ficar mais de duas horas totalmente parados até que as pistas fossem liberadas.



A última atualização da Arteris Fluminense, concessionária responsável pela rodovia, é de retenção do km 303 ao 296, sentido Espírito Santo, por conta do acidente, com as pistas liberadas; e no sentido Rio, do km 295 ao 297, e em Niterói, do km 319 ao 322, devido ao alto fluxo de veículos.

Nas redes sociais, passageiros relataram a longa espera no trânsito. "Está tudo parado, estou há mais de duas horas. Se bobear, já deve estar refletindo na ponte", escreveu uma usuária da rede X.

Acidente no Espírito Santo

Por volta do mesmo horário, também na Rodovia BR-101, em Espírito Santo, um ônibus e um carro bateram de frente em um acidente no km 168, em Linhares, no no norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher ficou presa às ferragens do automóvel.

Ao menos três pessoas ficaram feridas. Todas elas estavam no carro, um Fiat Pálio Weekend

Feriado

As equipes da Arteris Fluminense estão mobilizadas para atender a demanda maior de tráfego estimada para o feriado de Nossa Senhora Aparecida. São esperados mais de 547 mil veículos, entre os dias 11 e 16 de outubro, ao longo dos 322 quilômetros da BR-101/RJ entre as cidades de Campos dos Goytacazes e Niterói. A concessionária irá atuar com efetivo de cerca de 120 profissionais e colocará à disposição 40 veículos de apoio operacional, entre eles 13 guinchos e 11 ambulâncias, além de 7 bases de apoio S.O.S Usuário, para garantir um pronto atendimento em caso de emergência.

O pico previsto na saída do feriado será nesta quarta-feira (11), com 92 mil veículos, e movimento maior a partir das 15h. Na quinta-feira (12), a expectativa é 88 mil veículos, com intensa movimentação nas primeiras horas da manhã. A concessionária recomenda atenção dos usuários no trecho de 60 quilômetros entre as cidades de Niterói e Rio Bonito, além dos trechos urbanos de Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu.

No período, as obras de manutenção serão executadas somente em caráter emergencial. Os locais com obras fixas, como a duplicação em Silva Jardim e a ampliação e melhoria do trecho urbano de Campos dos Goytacazes, permanecerão com os canteiros sinalizados, mas sem impactar a movimentação de veículos na via.

Operação Feriado Seguro

Com foco na redução do número de fatalidades na rodovia, a Operação Feriado Seguro vai distribuir cartilhas educativas para motoristas nas cabines das cinco praças de pedágio da BR-101/RJ, com orientações de segurança sobre a presença de pedestres e ciclistas nos trechos urbanizados da rodovia. Outra ação importante envolve a abordagem de andarilhos e ciclistas nessas instalações, com o intuito de orientação e entrega de coletes. Também serão veiculadas mensagens sobre o tema nos painéis de mensagens eletrônicos na rodovia, além de mensagens sonoras nas cabines de pedágio.