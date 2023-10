Pátio Alcântara realiza campanha de arrecadação de brinquedos

Ao final do período de arrecadação, as doações serão direcionadas à Paróquia São Pedro de Alcântara - Foto: Divulgação

O Pátio Alcântara promove até esta quinta-feira, dia 12 de outubro, uma campanha de arrecadação de brinquedos em parceria com a Paróquia São Pedro de Alcântara, localizada ao lado do empreendimento.

“Nosso objetivo com esta linda campanha de solidariedade é levar um pouco de afeto e acolhimento às crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, o que reforça nosso compromisso com causas sociais”, diz Fernanda Benayon, Coordenadora de Marketing do Pátio Alcântara.

Ao final do período de arrecadação, as doações serão direcionadas à Paróquia e, de lá, distribuídas para crianças da região.

Os interessados devem doar brinquedos novos ou em bom estado e os itens podem ser depositados na caixa coletora localizada no Térreo no Pátio Alcântara.

Serviço

Campanha de arrecadação de brinquedos

Período: De 2 a 12 de outubro.

Horário: durante o funcionamento do shopping

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ

SOS Lixão de Itaoca

Outra ação de arrecadação de donativos está sendo promovida pelo projeto voluntário SOS Lixão de Itaoca. Formado há doze anos, o grupo começou pequeno e com o passar dos anos a 'família' cresceu. Hoje, o projeto, sem nenhum fim lucrativo, recebe ajuda de mais de 500 voluntários de forma direta ou indireta. Contudo, nem essa corrente do bem está sendo suficiente para angariar as doações necessárias para todas as famílias que moram, em condições insalubres, no local.

Nesta ação, assim como aconteceu nas últimas, a data não está sendo divulgada, para não acontecer aglomerações no tradicional ponto de encontro. Leia a matéria completa, clicando aqui.

Quem puder realizar qualquer doação basta fazer contato através das redes sociais do projeto @soslixaodeitaoca. Existem diversos pontos de entrega de doações e, certamente, uma será perto de você.