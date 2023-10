'SOS Lixão de Itaoca' pede doações para ação de Dia das Crianças no Salgueiro

As ações são realizadas sempre no desativado aterro sanitário em Itaoca, no Complexo do Salgueiro, em datas especiais, como Natal, Páscoa e Dia das Crianças - Foto: Divulgação

O povo brasileiro é conhecido pelo carisma e pela solidariedade. Mas, pós pandemia a população parece ainda não ter conseguido refazer a vida e passou a ter medo do futuro, criando o pensamento de guardar o que tem. Mas e quem não tem nada? Quem não consegue mais nem guardar o almoço para o jantar, por que as panelas já estão vazias há dias? São por essas pessoas que voluntários do SOS Lixão de Itaoca mantêm a luta e continuam pedindo doações de alimentos, materiais de higiene, água e, claro, brinquedos para serem entregues às crianças que vivem nos arredores do extinto lixão, em Itaoca, no Salgueiro, durante mais uma ação do coletivo que, dessa vez, homenageia as crianças.

Formado há doze anos, o grupo de voluntários do SOS Lixão de Itaoca começou bem pequeno. Com o passar dos anos a 'família' cresceu e hoje o projeto, sem nenhum fim lucrativo, recebe ajuda de mais de 500 voluntários de forma direta ou indireta. Contudo, nem essa corrente do bem está sendo suficiente para angariar as doações necessárias para todas as famílias que moram, em condições insalubres, no local.

“Sabemos que a situação financeira da maioria da população está bem delicada, mas lá tratamos com pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Com o fim da pandemia passamos a enfrentar também o fato de que pessoas que nos ajudavam, que doavam para a ação, agora estão precisando de ajuda também. O número de pessoas precisando de ajuda cresce cada vez mais e, infelizmente, o número de doações caiu muito. Principalmente doação de alimentos, que é o que precisamos em maior quantidade”, explicou o fotógrafo Alex Ramos, criador do coletivo.



O projeto não tem nenhum fim lucrativo e nem recebe nenhuma verba de órgãos públicos ou privados. Toda doação é feita através dos itens, e recolhidos por voluntários do S.O.S. As ações são realizadas sempre no desativado aterro sanitário em Itaoca, no Complexo do Salgueiro, em datas especiais, como Natal, Páscoa e Dia das Crianças.

Nesta ação, assim como aconteceu nas últimas, a data não está sendo divulgada, para não acontecer aglomerações no tradicional ponto de encontro.

Quem puder realizar qualquer doação basta fazer contato através das redes sociais do projeto @soslixaodeitaoca. Existem diversos pontos de entrega de doações e, certamente, uma será perto de você.