Dia das Crianças: confira 12 opções de lazer para aproveitar com a criançada na região!

A infância é uma das fases mais especiais da vida. É quando tudo vira uma grande novidade, os dias são mais coloridos e uma folha de papel pode significar um mundo de possibilidades. Por isso, nada mais justo do que um dia no ano para comemorar quem ainda sonha em ser super-herói, mulher-maravilha, astronauta ou até mesmo presidente. Ser criança é ter uma vida inteira pela frente com apenas uma preocupação: ser feliz.

Em sua origem, o Dia das Crianças, comemorado nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, surgiu a partir de uma proposta do Deputado Federal Galdino do Valle Filho como uma forma de homenagem às crianças. No dia 5 de novembro de 1924, a proposta foi aceita, e o Dia Nacional da Criança foi instituído, sendo comemorado a partir do dia 12 de outubro de 1925.

Essa data em específico foi escolhida para homenagear o dia em que Cristóvão Colombo teria chegado às Américas, em 1492, pois segundo Colombo, este seria o "continente das crianças", uma vez que as terras 'além-mar' foram encontradas mais tarde.

No Brasil, outra festividade é celebrada nesta mesma data: o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Por essa razão, o dia 12 de outubro é feriado em todo o país, mas é comemorado não só pelos integrantes da Igreja Católica, como por todos os brasileiros que são ou já foram criança um dia.

Pensando na grande celebração da infância que é este feriado, O SÃO GONÇALO preparou uma lista com dicas de passeios e eventos 0800 para agradar a toda a criançada, garantindo um dia recheado de memórias e muita diversão para toda a família.

Confira:

São Gonçalo

Caravana de Arte e Lazer

No dia 12 de outubro, a Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, vai receber uma edição especial do “Caravana de Arte e Lazer”, projeto desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo.

Durante a atividade, que vai acontecer das 9h às 13h, as crianças vão poder se divertir com brinquedos infláveis, cama elástica, brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, pintura facial, personagens infantis, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente, picolé e pipoca. Todas as atrações serão gratuitas.

A Praça Estephânia de Carvalho fica localizada no bairro do Zé Garoto.

Lona Cultural

A Lona Cultural Lídia Maria da Silva, no Jardim Catarina, vai receber uma programação dedicada ao público infantil com atividades gratuitas e que envolvem contação de história, dança, teatro e música. O ônibus-biblioteca do Projeto Livros nas Praças, que estacionou ao lado da Lona Cultural, oferece empréstimo de livros, atividades artísticas e culturais e funcionará na quinta-feira (12), das 10h às 17h. A ação permanece até dia 13.

A Lona fica localizada na Avenida Doutor Albino Imparato, s/n, Jardim Catarina.

Sesc

Sesc São Gonçalo | Foto: Divulgação

O Sesc São Gonçalo terá programação infantil gratuita e para todas as faixas etárias neste dia 12 de outubro. As atividades começam às 9h30 e se encerram às 16h. Confira mais detalhes abaixo:

Resgate de jogos brinquedos e brincadeiras: das 09h30 às 14h

Oficinas de jogos cooperativos: das 14h às 16h

O Sesc fica localizado na Avenida Presidente Kennedy, 755 – Estrela do Norte, São Gonçalo.

Pátio Alcântara

O Pátio Alcântara preparou uma programação recheada de atividades para as crianças ao longo de todo o mês de outubro, mas no dia 12, o shopping contará com dois eventos gratuitos muito especiais. Das 10h às 11h, a Praça de Alimentação receberá a Recreação da Tia Suh, que promete ser cheia de brincadeiras e muita diversão!

Já na parte da tarde, das 14h às 15h, a atração fica por conta do restaurante McDonald's, que vai promover uma Oficina de Desenho na Praça de Alimentação. Neste dia, o shopping funcionará em horário reduzido, de 9h às 15h.

O Pátio Alcântara fica localizado na Rua Carlos Gianelli, em Alcântara, São Gonçalo.

Niterói

Sesc

O Sesc Niterói terá diversas programações infantis gratuitas e para todas as faixas etárias neste dia 12 de outubro. As atividades começam às 9h e se encerram às 16h. Há exposições, jogos, oficina e recreação. Confira mais detalhes abaixo:

Exposição – Animais Marinhos: das 09h às 16h

Jogo – Que resíduo é esse?: das 09h às 16h

Jogos, Brinquedos e Brincadeiras: das 09h às 16h

Ponto de Leitura: das 09h às 16h

Recreação esportiva: das 09h às 16h

Oficina Jogo de Memória Adinkras: das 10h às 14h

Exposição ciência e educação: das 10h às 16h

O Sesc está localizado na Rua Padre Anchieta, 56, São Domingos, Niterói.

Shopping Multicenter Itaipu

O shopping Multicenter Itaipu planeja levar várias atividades para a região Oceânica de Niterói, garantindo muita diversão para a criançada. Das 11h às 16h, em parceria com SESC Niterói, o Estacionamento Externo do Shopping será palco de recreação esportiva, jogos, brinquedos, ponto de leitura, oficina de jogo da memória, oficina de desenho, exposição com réplicas de animais marinhos, teatro de fantoches, entre muitas outras atrações que vão garantir um dia inesquecível e de muito aprendizado.

Mas não acaba por aí! Das 16h às 19h, acontecerá uma tarde mágica com a presença de personagens especiais. Estarão presentes e vivenciando essa experiência no Multicenter o influenciador mirim Gael Lima e a influenciadora Luciana Stoco com sua filha Eva, acompanhando e mostrando tudo que vai acontecer neste dia tão especial.

Além de todas essas atividades, para quem quiser viver uma experiência ainda mais inusitada, a Praça de Eventos do Shopping está cheia de adrenalina para a garotada até o dia 30 de outubro com o Arvorismo com Tirolesa. A atração é a partir de 3 anos com peso máximo de 60kg para brincar. O ingresso custa R$25,00 por pessoa – Volta em todo percurso + descida Tirolesa.

O shopping Multicenter Itaipu fica na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501, em Itaipu, Niterói.

Manifesto Duduísta

Para os mini artistas, a exposição "Manifesto Duduísta" é uma opção interessante por se tratar de uma mostra com tema 'circo', que as diferentes facetas dos palhaços e atores circenses, usando diversos materiais em uma coletânea super colorida.

A exposição do artista plástico e designer Eduardo Andrade, é gratuita e acontece na Sala Carlos Couto, ao lado do Theatro Municipal de Niterói de quarta a domingo. De quartas às sextas, o horário é de 11h às 18 horas, e aos sábados e domingos das 14 às 18 horas.

"Manifesto Duduísta" estará aberta ao público até o dia 28 de outubro e tem a classificação livre. O endereço é Rua Quinze de Novembro, 35, no Centro de Niterói.

Campo de São Bento

Campo de São Bento | Foto: Divulgação

Já para os pequenos amantes da natureza e do ar livre, o Campo de São Bento pode ser o lugar ideal para comemorar este Dia das Crianças. Com espaço para piqueniques e muitos brinquedos gratuitos, o parque arborizado é um clássico entre os pequenos niteroienses e garante momentos de interação e diversão entre a crianças. O Campo funciona das 7 às 19 horas, mas pode cumprir horário especial por conta do feriado.

O endereço é Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, em Icaraí, Niterói.

Maricá

Vermelhinho das Crianças

A Empresa Pública de Transportes (EPT) vai presentear os usuários mirins dos vermelhinhos na quinta-feira (12) com a volta do micro-ônibus "Vermelhinho das Crianças", que foi um sucesso no ano passado.

Além de visitar o ônibus exclusivo e de ganhar desenhos dos ônibus e das bicicletas vermelhinhas para colorir, a criançada poderá tirar fotos no banco do motorista, com o quadro do Instagram da EPT, e reproduzir a foto viral das redes sociais, ficando em pé sobre uma cadeira, bem na frente do micro-ônibus, que exibirá na vista eletrônica de itinerários a frase 'De Maricá'.

As fotos serão registradas pela equipe da EPT e estarão disponíveis para download no site oficial da autarquia: www.eptmarica.rj.gov.br.

O coletivo especial vai estacionar na praça do Barroco (Itaipuaçu), das 8h30 às 10h30; no estacionamento em frente ao shopping Inoã Center (Inoã), das 11h às 12h30; na Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro), das 13h às 15h30; e na Praça Nossa Senhora das Graças (Ponta Negra), das 16h às 17h30.

Criança no Esporte

A Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá realiza nesta quinta-feira (12), das 13h às 17h, o “Criança no Esporte”, ação gratuita que acontece no campo do Ponta Negra F.C, em Ponta Negra. O local vai abrigar atividades recreativas, como cama elástica, tobogã, futebol inflável, fut-redinha, brincadeiras, bolamania, além de aulão de ritmos e pintura facial. Também serão distribuídos para a criançada algodão-doce, picolé, água e pipoca.

O Campo do Ponta Negra F.C fica na Rua Moacir Vale dos Santos, nº 100, em Ponta Negra.

Parque Linear

No Parque Linear, no Flamengo, a partir das 8h, serão oferecidas clínicas de skate, vôlei de praia, recreação, pintura facial, bolamania, touro mecânico, cotonete e personagens vivos. A programação segue até as 12h com distribuição de pipoca, picolé, algodão-doce e água.

O Parque Linear está localizado na Rua Uirapurús, no bairro do Flamengo.

Boulevard Maricá

Neste 12 de outubro, o shopping Boulevard Maricá promete ser uma opção divertida para toda a família! Às 11h quem comandará a programação será a turminha do Bob Zoom, que fará uma apresentação gratuita com muita música e diversão para toda a criançada.

Além disso, em uma edição especial de Dia das Crianças, o Festival Nordestino, que acontece dos dias 11 a 15 de outubro, é uma boa alternativa para quem planeja comemorar o dia inteiro, unindo música boa e muitas comidas típicas. A entrada também é gratuita, basta chegar e aproveitar!

O Shopping Boulevard Maricá fica localizado no Centro de Maricá, na Rua Vereador Luiz Antonio da Cunha, número 35, Lote 0A.