Família faz vaquinha após ter apartamento incendiado no Vila Lage, SG

A família estava na igreja no momento do incidente - Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Imagine que do dia para a noite, tudo o que você construiu em anos de trabalho, se vai junto com o fogo? Essa é a realidade de uma família do bairro Vila Lage, em São Gonçalo, que viu sua vida virar de cabeça para baixo ao descobrir que o apartamento em que moravam havia sido tomado por um incêndio. Agora, Fernando, sua esposa e seus dois filhos, tentam se reerguer, com a ajuda de familiares, vizinhos e bons amigos.

O incêndio aconteceu no último domingo (8), por volta das 20h, quando um possível curto circuito em uma tomada do quarto do casal, deu início às chamas. No momento do incidente, o assessor jurídico Fernando Talina, de 34 anos, estava com toda a família em uma igreja próxima ao condomínio, e ficou sabendo do ocorrido quando uma vizinha apareceu para buscá-los.

Segundo Fernando, problemas na fiação elétrica eram recorrentes em seu apartamento, e por isso, já havia informado à construtora algumas vezes, mas as respostas eram sempre as mesmas: tudo dentro da normalidade.

Para o assessor, que é pai de uma menina de 15 anos e de um menino de 13, a sensação de ver a perda foi inexplicável. Apesar de o fogo não ter consumido todos os cômodos, muitos móveis acabaram queimando com o calor ou sendo destruídos pela água utilizada pelos bombeiros para apagar o incêndio, o que resultou na perda da maior parte dos pertences da família.

Desde 2021, a família vivia no apartamento 503, no bloco 13 do condomínio Sol do Pontal, no Vila Lage. Dentro destes três anos, memórias foram criadas, conquistas foram feitas, além de muitas amizades, que tem se mostrado essenciais neste momento de dificuldade. De doações à hospedagem, é com o apoio de uma rede de pessoas queridas que Fernando tem encontrado forças para tentar seguir.

Dentre essas amizades está Wagner Ferreira, de 46 anos, que é dono de uma fábrica artesanal de sorvetes e açaí na região, a Sorveterias Boom. Segundo Wagner, a amizade com Fernando começou apenas como algo profissional, já que o assessor é um cliente assíduo em sua loja, mas com o tempo, acabaram estreitando os laços. Ao saber que o amigo havia tido sua casa consumida pelas chamas, Wagner e um grupo de amigos vendedores do condomínio se uniram, em prol de uma nova causa: conseguir doações para a família de Fernando.

“É como dizem, é mais fácil um cliente virar seu amigo, do que seu amigo virar um cliente. Normalmente, nós que éramos ajudados, com as pessoas comprando nossos produtos, e agora nós que estamos ajudando.”, disse Wagner sobre a campanha criada para arrecadar recursos para o amigo.

“Até o momento conseguimos algumas roupas e tem muita gente querendo doar cama, e outras coisas, mas como estamos sem lugar para guardar coisas grandes, ainda não pudemos receber. Queremos voltar logo pra nossa casa, queríamos outro lugar só enquanto resolvemos o apartamento”, disse Fernando, que continuou “Por enquanto estamos recebendo pix, tem uma vaquinha virtual que fizemos, e nossa portaria está recebendo roupas e material de construção. Estamos tentando reunir o principal pra gente agora são coisas para reconstrução do apartamento.”, finalizou.

Agora, ele espera poder voltar ao apartamento o mais rápido possível para que a família consiga encontrar um novo rumo, e voltar à rotina. Entretanto, enquanto isso não acontece, uma "onda de solidariedade" prova que mesmo em um cenário difícil, eles não estão sozinhos.



Para ajudar, confira as informações:

Vaquinha: https://www.vakinha.com.br/4124489

Pix: 21983787849 (Celular) - Fernando Talina Ferreira dos Santos

Doação de roupas:

José Lucas, 13 anos, veste P, calças 37/38

Maria Eduarda, 15 anos, veste M, calças 38, tênis 36/37

Juliana, calçado 36, calças 38/40, blusa M

Fernando, calçado 41, calça 50/52, camisa maior GG ou 5.

Onde deixar?

Portaria do condomínio Sol do Pontal - Av. Lúcio Tomé Feteira, 822, Vila Lage - SG

Para outras doações, entrar em contato com Fernando, no número (21) 98378-7849.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca