Avião faz pouso de emergência e assusta passageiros

Um avião da companhia Gol foi obrigado, nesta segunda-feira (09), a realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O veículo havia decolado do Aeroporto Santos Dumont com destino a Congonhas, em São Paulo.

Os passageiros do avião relataram que sentiram grande turbulência como se tivesse sido atingido. Ainda de acordo com os passageiros, houve um princípio de pânico.

O piloto foi obrigado a realizar um pouso de emergência no Aeroporto Galeão. Um caminhão de bombeiros aguardava a aterrissada da aeronave.

A Gol fez uma nota para esclarecer mais informações acerca do ocorrido.



“O voo G3 1023 desta segunda-feira (09/10), entre Santos Dumont (SDU) e Congonhas (CGH) apresentou problemas técnicos após a decolagem e alternou para o Galeão (GIG). A tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave pousou normalmente.

Os clientes impactados estão recebendo as devidas facilidades e sendo remarcados para os próximos voos com destino a CGH tanto em GIG, como a partir de SDU.

A GOL reforça que todos os procedimentos foram realizados com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”.

A concessionária Rio Galeão informou que o terminal continuou em funcionamento, sem nenhum transtorno.