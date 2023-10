Veja como está Niterói três dias após forte temporal

Após a forte chuva que atingiu a cidade-sorriso e destruiu diversos pontos de Niterói, o clima de normalidade vem tomando conta da cidade novamente, após o cenário de caos que deu lugar às ruas do município logo após a noite da última quinta-feira (05). Nesta segunda-feira (09), a previsão é de céu nublado, com chuva fraca a moderada a partir da tarde.



Bairro Gragoatá foi duramente afetado | Foto: Filipe Aguiar

A chuva de 15 minutos somada a ventos que atingiram 53km/h, destruiu e alterou cenários de diversos bairros da cidade. A Prefeitura de Niterói registrou 38 quedas de árvores em diferentes pontos. No dia seguinte, na sexta-feira (06), o clima turbulento com cenário de destruição deixou claro o nível em que a cidade foi afetada.

Entre os bairros mais prejudicados, o Centro, Ingá e São Domingos lideraram o aspecto. Com as quedas de árvores, diversos moradores ficaram sem energia elétrica, além dos bens que foram danificados. Na Praça Leoni Ramos, conhecida como Cantareira, o estrago foi grande, no entanto, nesta segunda-feira (09) o cenário foi mais otimista com os reparos já finalizados.

Apesar da recuperação, na chuva do último sábado (07) uma outra árvore caiu na Praça César Tinoco, no Ingá, de frente para o mercado Pão de Açúcar. A queda aconteceu por volta das 3h e a árvore colidiu com um poste, danificou uma banca localizada do outro lado da rua e um carro que estava estacionado.

Banca no Ingá segue sem luz após queda de árvore | Foto: Filipe Aguiar

Ninguém se machucou, no entanto, a funcionária da banca afetada Beatriz Ribeiro, relatou que nesta segunda-feira a banca permanece sem energia mas que a previsão é que uma equipe da Prefeitura realize os serviços de reparo ainda hoje.

2/7 Nesta segunda-feira (09) a Praça Leoni Ramos, conhecida como Cantareira amanheceu normal | Foto: Filipe Aguiar

No último domingo, a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informou que a cidade segue em estágio de Atenção. De acordo com o órgão, existem quatro estágios operacionais: Vigilância (normal), Atenção, Alerta e Alerta Máximo, que se referem às condições meteorológicas. Cada estágio possui medidas e protocolos que devem ser adotados pela Defesa Civil, órgãos públicos e pela população que vão do monitoramento até a evacuação de pessoas em áreas de risco.

Previsões para os próximos dias

Nesta segunda-feira (09), de acordo com a Defesa Civil, a previsão é de céu nublado, com chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e temperaturas em declínio.

Na próxima terça-feira (10), o tempo permanecerá instável devido aos ventos do mar para o continente. Haverá céu encoberto a nublado e há previsão de chuva fraca a moderada isolada nos períodos da madrugada e da manhã. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas estarão estáveis.

Cidade-sorriso amanhaceu com clima de normalidade, diferente da última sexta (06) | Foto: Filipe Aguiar

Já na quarta-feira (11), um sistema de alta pressão deixará o tempo estável na cidade de Niterói, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação e os ventos terão intensidade fraca a moderada.

