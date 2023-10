Festival Cultura Rock Praia em Maricá

De 12 a 15 de outubro, a cidade vai ferver com o festival “Cultura Rock Praia” (CRP), que acontecerá na Arena da Barra de Maricá, com atrações musicais imperdíveis, como Pitty, Ira! Francisco El Hombre e Pavilhão 9, só para citar alguns da programação, que reunirá bandas nacionais e locais numa única vibe: a da prática da sustentabilidade cultural.

Trata-se de uma proposta que visa conscientizar as pessoas através de experiências sustentáveis dentro de um evento de lazer ao ar livre, com dois palcos montados na orla da Lagoa do Boqueirão.

“Será, acima de tudo, uma vivência incrível, principalmente por sugerir um estilo alternativo e viável de se fazer, como bebedouros gratuitos e eco-copos, por exemplo, abrindo mão dos copos descartáveis no evento, além de plantios de mudas e compensações da emissão de CO2 via crédito de carbono”, explicou o secretário de Cultura, Leandro Dasilva.

Segundo ele, Maricá oferece um cenário perfeito para abrigar a proposta do CRP, “juntar, dança, arte e gastronomia em meio à beleza natural do município, sem esquecer a consciência ambiental e mostrando os caminhos para desenvolvê-la”, completou Leandro. O lema é diversão com sustentabilidade. Ou poderia também ser liberdade com responsabilidade.

Para agitar ainda mais esse caldo, teremos Biquini Cavadão, Dr. Silvana Cólera, Pacto Social, Djangos, Blues Boy Band, Dead Fish, Uns e Outros, Nenhum de Nós, Plebe Rude, Thunderock, Vizinhos de Marte, Black Mother, Dive, Onvecna, Lalinha, Hematoma, Kadu Mota, Banda Cult, Mamuttes e Rollers Coasters, se revezando nos palcos Gaia e Futuro. É agenda rock’n’roll na veia. Confira dia e hora das apresentações e os respectivos palcos abaixo:

Programação

12/10

17h – Roller Coasters (Gaia)

17h45 – Mamuttes (Futuro)

18h30 – Kadu Mota (Gaia)

19h15 – Banda Cult – Tributo a Rita Lee (Futuro)

20h30 – Blues Boy Band (Gaia)

22h – Uns e Outros (Futuro)

23h30 – Francisco El Hombre (Gaia)

13/10

16h45 – Hematoma (Gaia)

17h30 – Cólera (Futuro)

19h – Pacto Social (Futuro)

20h30 – Dead Fish (Gaia)

22h - Plebe Rude (Futuro)

23h30 - Ira! (Gaia)

14/10

17h – Vizinhos de Marte (Gaia)

18h – Black Mother (Futuro)

18h45 – Dive (Gaia)

19h30 – Onvecna (Futuro)

20h30 – Lalinha (Gaia)

22h – Djangos (Futuro)

23h30 – Pavilhão 9 (Gaia)

15/10

16h45 – Thunderock (Futuro)

17h30 – Dr. Silvana (Gaia)

19h – Biquini Cavadão (Futuro)

20h30 - Nenhum de Nós (Futuro)

22h30 – Pitty (Gaia)