Homem morre eletrocutado na comunidade do Preventório, Niterói

Um morador da comunidade do Preventório morreu após ser eletrocutado em uma das ruas de acesso à comunidade, em Charitas, na manhã deste domingo (8). Os fios de alta tensão estariam espalhados pelo chão, quando o homem teria passado pelo local e levado o choque que o vitimou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h30, para prestar socorro a um ferido na Travessa Santa Cândida. No local, a morte foi confirmada e a área isolada, devido ao perigo. A Polícia Militar foi contatada em seguida.

Segundo testemunhas, o rompimento dos fios teria acontecido por conta da queda de uma árvore em cima de um poste, após o temporal que atingiu a cidade na noite desse sábado (7).

Moradores da região informaram à imprensa que tentaram entrar em contato a Enel por volta das 19h do sábado (7). A empresa teria informado que enviaria uma equipe para o local até às 22h, mas nenhum funcionário teria aparecido.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12ºBPM (Niterói) foram até a localidade e, na presença do SAMU, foi constatada a morte da vítima devido a uma descarga elétrica, e a ocorrência foi encaminhada para a 79ªDP (Jurujuba).

Em nota, a Enel Distribuição Rio lamentou o acidente ocorrido hoje (8) e disse que está buscando contato com a família para oferecer assistência.

”Após as fortes tempestades que atingiram a cidade na noite de ontem (7), uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica, derrubando um trecho da rede da distribuidora que veio ao chão. A Enel informa ainda que segue padrões rigorosos de segurança em suas operações”, comunicou.